Танцовщица из Новосибирска зажгла на сцене с блогером Романом Каграмановым

Posted 8 ноября, 10:01
Published 8 ноября, 10:01
Modified 8 ноября, 10:03
Updated 8 ноября, 10:03
Сибирячка стала участницей шоу «Звездные танцы» (16+). Там участвуют 10 пар — в каждой по звезде и профессиональном танцоре. Все они борются за 10 млн рублей.
Среди участников певец Митя Фомин, Блогер Дава и танцовщицы Вера Бондарева и Софа. Бондарева танцует с Романом Каграмановым.
Она похвалила своего партнера и его успехи, так как опыта в танцах у него совершенно не было. Их пару назвали энергичной и позитивной. Посмотреть выпуск с новосибирцами можно 10 ноября.
Никита Кологривый стал ведущим Comedy Club. Для актера это первый опыт.