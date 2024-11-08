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Posted 8 ноября, 10:01

Published 8 ноября, 10:01

Modified 8 ноября, 10:03

Updated 8 ноября, 10:03

Сибирячка станцевала с блогером

Танцовщица из Новосибирска зажгла на сцене с блогером Романом Каграмановым

8 ноября 2024, 10:01
Фото: ТНТ. Сибирячка станцевала с блогером
Блогер Роман Каграманов станцевал с девушкой из Новосибирска, о чем сообщает телеканал ТНТ.

Сибирячка стала участницей шоу «Звездные танцы» (16+). Там участвуют 10 пар — в каждой по звезде и профессиональном танцоре. Все они борются за 10 млн рублей.

Среди участников певец Митя Фомин, Блогер Дава и танцовщицы Вера Бондарева и Софа. Бондарева танцует с Романом Каграмановым.

Она похвалила своего партнера и его успехи, так как опыта в танцах у него совершенно не было. Их пару назвали энергичной и позитивной. Посмотреть выпуск с новосибирцами можно 10 ноября.

Никита Кологривый стал ведущим Comedy Club. Для актера это первый опыт.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Блогер#Шоу#Танцы#Актер
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