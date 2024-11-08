Скандальный актер Кологривый стал ведущим Comedy Club

Posted 8 ноября, 09:16
Published 8 ноября, 09:16
Modified 8 ноября, 09:18
Updated 8 ноября, 09:18
Ведущим шоу Comedy Club (16+) стал ведущим актер Никита Кологривый. Он будет вести шоу вместе с Гариком Харламовым.
Новосибирца пригласили из-за его скандальности, о чем прямо сказал его соведущий. Теперь он сможет «оскорблять» всех прямо со сцены, пошутил Харламов. Для Кологривого такой опыт станет первым.
Со сцены они пообщаются с гостями шоу. В числе приглашенных будет Эльдар Джарахов, интервью которому давал Кологривый. Именно после этого подкаста он раскрылся для публики с другой стороны.
Актер начал публично оскорблять своих коллег, сомневаясь в их таланте. А в Новосибирске он даже подрался в баре и укусил официантку. Сейчас Кологривый скандалить уже перестал.