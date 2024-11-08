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Posted 8 ноября, 09:16

Published 8 ноября, 09:16

Modified 8 ноября, 09:18

Updated 8 ноября, 09:18

Кологривый теперь ведущий

Скандальный актер Кологривый стал ведущим Comedy Club

8 ноября 2024, 09:16
Фото: ТНТ. Кологривый теперь ведущий

Актер из Новосибирска Никита Кологривый стал ведущим юмористического шоу

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый стал ведущим популярного шоу, о чем сообщает телеканал ТНТ.

Ведущим шоу Comedy Club (16+) стал ведущим актер Никита Кологривый. Он будет вести шоу вместе с Гариком Харламовым.

Новосибирца пригласили из-за его скандальности, о чем прямо сказал его соведущий. Теперь он сможет «оскорблять» всех прямо со сцены, пошутил Харламов. Для Кологривого такой опыт станет первым.

Со сцены они пообщаются с гостями шоу. В числе приглашенных будет Эльдар Джарахов, интервью которому давал Кологривый. Именно после этого подкаста он раскрылся для публики с другой стороны.

Актер начал публично оскорблять своих коллег, сомневаясь в их таланте. А в Новосибирске он даже подрался в баре и укусил официантку. Сейчас Кологривый скандалить уже перестал.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Скандал#Шоу#Актер#Никита Кологривый
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