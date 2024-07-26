Про пацанские разборки за миллион рассказал скандальный новосибирец Кологривый

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В новом шоу «История на миллион» Никита Кологривый поборется за денежный приз. Он должен рассказать самую смешную историю, чтобы все посмеялись.
Ведущим будет Гарик Мартиросян. Он приглашает звездного гостя, который тоже должен рассказать смешную историю. Также к игре подключаются и зрители. Чья история окажется самой смешной, тот и выиграет заветный миллион рублей.
Новосибирский актер Кологривый поведает историю о парнях с района. Когда ему было 13 лет, он занимался на карате. Один раз к нему подбежал друг во дворе и попросил защитить его сестру. Сибиряк сказал: «Надо идти драться». Насколько смешная эта история будет в действительности, зрители узнают 26 июля.