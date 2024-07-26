Про пацанские разборки за миллион рассказал скандальный новосибирец Кологривый

Новосибирский актер Кологривый поведает историю о парнях с района. Когда ему было 13 лет, он занимался на карате. Один раз к нему подбежал друг во дворе и попросил защитить его сестру. Сибиряк сказал: «Надо идти драться». Насколько смешная эта история будет в действительности, зрители узнают 26 июля.