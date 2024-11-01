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Танцы

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2024
Митя Фомин, Дава и еще двое новосибирцев в танце поборются за 10 млн рублей
Звездные новосибирцы 3 ноября поборются за многомиллионный выигрыш в первом выпуске шоу «Звездные танцы» на ТНТ.
1 ноября, 10:23
Вечеринка в стиле «Сумерки» и «КиШ»: чем будут пугать новосибирские клубы в Хэллоуин
27 октября, 07:29
Митя Фомин и Дава сойдутся в схватке «на ногах» в новом шоу
Звездные новосибирцы певец Митя Фомин и блогер Дава станут участниками нового танцевального проекта.
21 октября, 10:56
Подросток на белом коне прискакал на вечеринку под Новосибирском
Подросток на белом коне вызвал настоящий фурор у посетителей дискотеки в культурно-досуговом центре в Каргате, сообщает районная газета «За изобилие».
10 октября, 00:16
Видео. Подростки устроили горячие танцы у часовни в Новосибирске
14 июля, 14:31
Мужчина ласкал голую сибирячку на барной стойке ночного клуба в Новосибирске
В ночном клубе «Небар» Новосибирска мужчина ласкал голую женщину на барной стойке, о чем рассказали очевидцы.
1 февраля, 01:29
2023
Молодежь устроила шумную вечеринку у баров в центре Новосибирска
На Вокзальной магистрали в центре Новосибирска группа молодых людей устроила шумную вечеринку в 5 часов утра.
3 декабря 2023, 07:11
Голая женщина закружилась в танце среди толпы в Новосибирске
Жители Новосибирска наблюдали за голой женщиной, которая танцевала около дороги и не поддавалась попыткам её остановить.
27 июня 2023, 07:47
2022
Школьник из Новосибирска победил в шоу "Танцы"
31 декабря 2022, 03:05
Сын сотрудника ФСИН из Новосибирска покорил жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ
26 сентября 2022, 12:04

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