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Школьник из Новосибирска победил в шоу "Танцы"

Сегодня, 03:05
Фото: скрин телеканал ТНТ
Школьник из Новосибирска покорил жюри

В телешоу "Танцы" лучшим стал 13-летний новосибирский школьник

Даниил Хотьков из Новосибирска назван лучшим участником телепроекта "Танцы" на канале ТНТ. Школьник увлекается современным танцем еще с детского сада

13-летний сын сотрудницы исправительной колонии из Новосибирска Даниил Хотьков признан победителем второго детского сезона телешоу "Танцы". На шоу школьник выступал под композицию "А дождь на окнах рисует", при этом на подготовку у него было всего несколько часов.

С 5 лет Даниил увлекается различными стилями современного танца, действующий чемпион Сибири по брейк-дансу, входит в тройку сильнейших брейкеров России.

Шоу "Танцы" выходит на телеканале ТНТ с 2014 года, считается одним из главных проектов в танцевальной индустрии России.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Танцы#Телевидение
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