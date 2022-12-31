13-летний сын сотрудницы исправительной колонии из Новосибирска Даниил Хотьков признан победителем второго детского сезона телешоу "Танцы". На шоу школьник выступал под композицию "А дождь на окнах рисует", при этом на подготовку у него было всего несколько часов.