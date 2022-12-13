atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Звезда ТНТ Мусагалиев предложил переименовать Новосибирск в честь усатого певца

Сегодня, 09:55
Фото: ВК/Азамат Мусагалиев
Комики приехали в Новосибирск и дали концерт
Два концерта команды КВН «Камызяки» прошли в Новосибирске. Рассказываем, какие шутки шутил комик Азамат Мусагалиев и почему он предложил переименовать наш город.

Выступления сборной  «Камызяки» прошли 11 и 12 декабря в концертном комплексе им. В.В. Маяковского. КВНщики во главе со звездой ТНТ Азаматом Мусагалиевым посвятили Новосибирску несколько шуток.

Например, Азамат предложил переименовать город в честь знаменитости – певца Игоря Николаева. Новое наименование в шуточной форме – Игорь Новониколаевск, в честь старого названия сибирской столицы.

В другой шутке комик рассказал, что весь его родной город Камызяк, масштабом как наш Первомайский район. В других шутках команда порассуждала о звании новогодней столицы России, а также о звездах шоу-бизнеса, которые родились в Новосибирске: Дава, Пелагея и Шура.

Михалков, Варламов, Лебедев: за что высмеивали Новосибирск известные блогеры
Узнать подробнее

Напомним, что блогеры часто критикуют Новосибирск. Главными ненавистниками города стали Илья Варламов и Артемий Лебедев. А на днях Новосибирск стал эпицентром скандала с играми ритуальщиков, от которых пришел в шок Никита Михалков.

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
"Экология-Новосибирск" получила внешнего управляющего из Москвы
Сегодня, 05:38
Худсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе
Сегодня, 09:09
«Рвет, морозит»: жительница Новосибирска назвала смертельные симптомы свиного гриппа
Сегодня, 08:10
"РАТМ-Холдинг" инициировал досрочную отставку директора стадиона "Спартак"
Сегодня, 06:48
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10