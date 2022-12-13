Выступления сборной «Камызяки» прошли 11 и 12 декабря в концертном комплексе им. В.В. Маяковского. КВНщики во главе со звездой ТНТ Азаматом Мусагалиевым посвятили Новосибирску несколько шуток.
Например, Азамат предложил переименовать город в честь знаменитости – певца Игоря Николаева. Новое наименование в шуточной форме – Игорь Новониколаевск, в честь старого названия сибирской столицы.
В другой шутке комик рассказал, что весь его родной город Камызяк, масштабом как наш Первомайский район. В других шутках команда порассуждала о звании новогодней столицы России, а также о звездах шоу-бизнеса, которые родились в Новосибирске: Дава, Пелагея и Шура.
Напомним, что блогеры часто критикуют Новосибирск. Главными ненавистниками города стали Илья Варламов и Артемий Лебедев. А на днях Новосибирск стал эпицентром скандала с играми ритуальщиков, от которых пришел в шок Никита Михалков.