В другой шутке комик рассказал, что весь его родной город Камызяк, масштабом как наш Первомайский район. В других шутках команда порассуждала о звании новогодней столицы России, а также о звездах шоу-бизнеса, которые родились в Новосибирске: Дава, Пелагея и Шура.