Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
На одной из улиц Новосибирска женщина решила произвести впечатление на толпу — она стала раздеваться и затем танцевать голой прямо у дороги. Прохожие, которые оказались неподалеку от места событий, успели запечатлеть происходящее на видео, которое позднее было опубликовано в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Случай привлёк к себе внимание местных жителей, которые начали обсуждать происходящее в социальных сетях. Некоторые охарактеризовали поведение женщины как неадекватное, а другие пошутили на эту тему.
Очевидцы сообщили, что они пытались остановить развратницу, но не смогли этого сделать. Остаётся только гадать, что стало причиной такого необычного поведения женщины.