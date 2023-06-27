На одной из улиц Новосибирска женщина решила произвести впечатление на толпу — она стала раздеваться и затем танцевать голой прямо у дороги. Прохожие, которые оказались неподалеку от места событий, успели запечатлеть происходящее на видео, которое позднее было опубликовано в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».