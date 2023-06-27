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Published Сегодня, 07:47

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Голая женщина закружилась в танце среди толпы в Новосибирске

27 июня 2023, 07:47
Фото: 1MI
Голая сибирячка танцевала на улице

Голая женщина танцевала на улице Новосибирска

Жители Новосибирска наблюдали за голой женщиной, которая танцевала около дороги и не поддавалась попыткам её остановить.

На одной из улиц Новосибирска женщина решила произвести впечатление на толпу — она стала раздеваться и затем танцевать голой прямо у дороги. Прохожие, которые оказались неподалеку от места событий, успели запечатлеть происходящее на видео, которое позднее было опубликовано в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Случай привлёк к себе внимание местных жителей, которые начали обсуждать происходящее в социальных сетях. Некоторые охарактеризовали поведение женщины как неадекватное, а другие пошутили на эту тему.

Очевидцы сообщили, что они пытались остановить развратницу, но не смогли этого сделать. Остаётся только гадать, что стало причиной такого необычного поведения женщины.

женщина была в нижнем бельеженщина была в нижнем белье
женщина была в нижнем белье
Фото: Новосибирск с огоньком/тг-канал
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