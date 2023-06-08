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Голая девушка сверкала прелестями из люка автомобиля, катаясь по Новосибирску

8 июня 2023, 03:51
Фото: 1MI
Девушка без стеснения показывала новосибирцам грудь

В Новосибирске девушка сверкала грудью из люка машины

В вечернее время 7 июня в центре Новосибирска проезжал автомобиль, а из его люка девушка показывала свою грудь. Один из очевидцев опубликовал видео такой поездки в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Обнаженная девушка держала бутылку, похожую на алкогольный напиток. Она широко раскрыла руки и наслаждалась поездкой с ветерком.

Судя по комментариям жителей мегаполиса, многие отнеслись к данному поступку с юмором и радостью. Некоторые предположили, что возможно сибирячка защитила диплом, а другие просто посчитали, что ей было жарко.

Однако, не все отнеслись к данной ситуации положительно, осудив такое поведение, называя его развратным.

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