Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Обнаженная девушка держала бутылку, похожую на алкогольный напиток. Она широко раскрыла руки и наслаждалась поездкой с ветерком.
Судя по комментариям жителей мегаполиса, многие отнеслись к данному поступку с юмором и радостью. Некоторые предположили, что возможно сибирячка защитила диплом, а другие просто посчитали, что ей было жарко.
Однако, не все отнеслись к данной ситуации положительно, осудив такое поведение, называя его развратным.