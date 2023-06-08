В Новосибирске девушка сверкала грудью из люка машины

В вечернее время 7 июня в центре Новосибирска проезжал автомобиль, а из его люка девушка показывала свою грудь. Один из очевидцев опубликовал видео такой поездки в Telegram-канале АСТ-54 Black.