atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

Кормила грудью, возмутила пассажира: новосибирец выгнал из автобуса мать с ребенком

23 апреля 2023, 06:57
Фото: 1MI
Никто из других пассажиров за сибирячку не заступился

В Новосибирске пассажир выгнал женщину с младенцем из автобуса

Возмущенный пассажир выгнал компанию мужчин и мать с младенцем из автобуса — одни мешали ему коробкой, а другая якобы кормила грудью ребенка, об этом стало известно из соцсетей.

В районе Золотой горки Новосибирска несколько человек, включая мать с ребенком, были вынуждены покинуть автобус после того, как пассажир начал на них кричать.

Как сообщает ВК-сообщество АСТ-54, пять пассажиров были выгнаны из транспорта одним мужчиной. Предполагается, что пассажира возмутило то, что женщина начала кормить грудью на виду у других.

«Неравнодушному мужчине не понравилось, что в автобусе находятся 5 человек нерусской национальности, в том числе женщину, кормящую своего ребёнка грудью. После нескольких грубых и матерных слов, новосибирец заставил их „выйти на следующей остановке“», — говорится в посте группы.

Помимо этого, компания мужчин в салоне перевозила коробку грязных вещей, которые занимали большую часть места и это тоже не понравилось агрессивному пассажиру. В итоге он выгнал четырех человек, а за ними последовала и мать с грудным младенцем. Также сообщается, что никто из оставшихся пассажиров или водитель не заступился за тех, кого исключили из автобуса.

Автобус № 228 вспыхнул в Новосибирской области – все подробности
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Автобус#Общественный транспорт#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
20 апреля 10:36
Продлить забастовку детей до конца учебного года готовы родители в гимназии №10
21 апреля 08:45
Машина вспыхнула у института ФСБ в Новосибирске – что там произошло
21 апреля 08:35
Стало известно, когда запретят жарить шашлык в Новосибирске весной 2023 года — даты
21 апреля 02:47
Переиграли отмену: в Новосибирске выбрали новый формат «Бессмертного полка»-2023
21 апреля 07:44
Бионордовый ветер: как избежать пылевых бурь весной, рассказал мэр Новосибирска
21 апреля 08:07