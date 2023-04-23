Кормила грудью, возмутила пассажира: новосибирец выгнал из автобуса мать с ребенком

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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В районе Золотой горки Новосибирска несколько человек, включая мать с ребенком, были вынуждены покинуть автобус после того, как пассажир начал на них кричать.
Как сообщает ВК-сообщество АСТ-54, пять пассажиров были выгнаны из транспорта одним мужчиной. Предполагается, что пассажира возмутило то, что женщина начала кормить грудью на виду у других.
«Неравнодушному мужчине не понравилось, что в автобусе находятся 5 человек нерусской национальности, в том числе женщину, кормящую своего ребёнка грудью. После нескольких грубых и матерных слов, новосибирец заставил их „выйти на следующей остановке“», — говорится в посте группы.
Помимо этого, компания мужчин в салоне перевозила коробку грязных вещей, которые занимали большую часть места и это тоже не понравилось агрессивному пассажиру. В итоге он выгнал четырех человек, а за ними последовала и мать с грудным младенцем. Также сообщается, что никто из оставшихся пассажиров или водитель не заступился за тех, кого исключили из автобуса.