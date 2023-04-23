Кормила грудью, возмутила пассажира: новосибирец выгнал из автобуса мать с ребенком

Помимо этого, компания мужчин в салоне перевозила коробку грязных вещей, которые занимали большую часть места и это тоже не понравилось агрессивному пассажиру. В итоге он выгнал четырех человек, а за ними последовала и мать с грудным младенцем. Также сообщается, что никто из оставшихся пассажиров или водитель не заступился за тех, кого исключили из автобуса.