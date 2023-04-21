Автобус № 228 вспыхнул в Новосибирской области – все подробности

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О загоревшемся автобусе стало известно из группы АСТ-54. Позже информацию подтвердили в ГУ МЧС региона.
В Искитимском районе загорелся ПАЗ, который следовал по маршруту Чкаловский-Искитим. Инцидент произошёл на автодороге Искитим-Завьялово 21 апреля.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате ЧП, которое произошло в 08:19 никто не пострадал. В салоне находился только водитель.
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