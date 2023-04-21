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Автобус № 228 вспыхнул в Новосибирской области – все подробности

21 апреля 2023, 05:33
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пассажиров в салоне не было

В Новосибирской области загорелся автобус № 228

В Новосибирской области сгорел рейсовый автобус под номером 228. Происшествие случилось сегодня.

О загоревшемся автобусе стало известно из группы АСТ-54. Позже информацию подтвердили в ГУ МЧС региона.

В Искитимском районе загорелся ПАЗ, который следовал по маршруту Чкаловский-Искитим. Инцидент произошёл на автодороге Искитим-Завьялово 21 апреля.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате ЧП, которое произошло в 08:19 никто не пострадал. В салоне находился только водитель.

Читайте также о том, как ранее в Новосибирске ВАЗ сгорел на Гусинобродском шоссе после ДТП с УАЗ «Патриот». 

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#Эмилия Губарева#Автобус#Пожар#МЧС#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область#Искитимский район
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