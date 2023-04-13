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ВАЗ вспыхнул на Гусинобродском шоссе в Новосибирске после ДТП с УАЗ «Патриот»

13 апреля 2023, 01:32
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирске ВАЗ сгорел на Гусинобродском шоссе после ДТП с УАЗ «Патриот»

Автомобиль загорелся после ДТП на Гусинобродском шоссе, подробности сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Все случилось вечером 12 апреля около 21:19. Спасателям поступил вызов о возгорании автомобиля на Гусинобродском шоссе, 70.

Выяснилось, что из-за столкновения ВАЗ-2107 и УАЗ «Патриот» загорелась первая машина.

Возгорание пожарные ликвидировали через 20 минут. Площадь пожара 6 квадратных метров. Обошелся инцидент без пострадавших.

Напомним, что в конце марта в Новосибирске вспыхнул пассажирский автобус. Внутри было 10 новосибирцев. Читайте подробности происшествия. 

Внутри было 10 пассажиров. В Новосибирске вспыхнул автобус № 189 - фото
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#Эмилия Губарева#ДТП#Пожар#Автомобиль#Транспорт#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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