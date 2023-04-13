ВАЗ вспыхнул на Гусинобродском шоссе в Новосибирске после ДТП с УАЗ «Патриот»

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Все случилось вечером 12 апреля около 21:19. Спасателям поступил вызов о возгорании автомобиля на Гусинобродском шоссе, 70.
Выяснилось, что из-за столкновения ВАЗ-2107 и УАЗ «Патриот» загорелась первая машина.
Возгорание пожарные ликвидировали через 20 минут. Площадь пожара 6 квадратных метров. Обошелся инцидент без пострадавших.
Напомним, что в конце марта в Новосибирске вспыхнул пассажирский автобус. Внутри было 10 новосибирцев. Читайте подробности происшествия.