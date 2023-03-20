atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Внутри было 10 пассажиров. В Новосибирске вспыхнул автобус № 189 - фото

20 марта 2023, 03:16
Фото: ГУ МЧС по НСО
Все обошлось без пострадавших

Опубликованы фото сгоревшего автобуса № 189 в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска рано утром 20 марта загорелся рейсовый автобус № 189, подробности рассказали в ГУ МЧС региона и опубликовали фотографии происшествия.

Все произошло в 8:48 на улице Богдана Хмельницкого. На остановке загорелся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 189.

Как уточнили в МЧС региона, в салоне пассажирского транспорта находились 10 человек. Они сами эвакуировались из автобуса.

Фото: ГУ МЧС региона

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Огонь тушили 8 пожарных и 2 единицы техники. Инцидент обошелся без пострадавших.

Читайте также о том, как в Новосибирске загорелся дьявольский автобус под номером 13. Пострадавших не было. 

Дьявольский автобус №13 вспыхнул на остановке в Новосибирске
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Общественный транспорт#Пожар#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
В мэрии Новосибирска сравнили пешеходную улицу Ленина с Красной площадью
17 марта 18:10
Вторичное жилье дорожает в Новосибирске: в каких районах самый большой рост
Вчера, 03:06
Пригожин назвал число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
18 марта 13:48
Мороз до -20 ℃ ударил по Новосибирской области 20 марта
Сегодня, 01:58
Театр Афанасьева дал первый спектакль на собственной сцене в Новосибирске
Вчера, 11:32
В Новосибирске пациент сбежал из психиатрической больницы на Тульской
Сегодня, 01:29