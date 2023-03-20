Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 03:24
Все произошло в 8:48 на улице Богдана Хмельницкого. На остановке загорелся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 189.
Как уточнили в МЧС региона, в салоне пассажирского транспорта находились 10 человек. Они сами эвакуировались из автобуса.
Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Огонь тушили 8 пожарных и 2 единицы техники. Инцидент обошелся без пострадавших.
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