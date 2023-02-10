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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Дьявольский автобус №13 вспыхнул на остановке в Новосибирске

10 февраля 2023, 12:25
Фото: Прокуратура НСО
При пожаре никто не пострадал

В Новосибирске на остановке вспыхнул автобус № 13

Автобус маршрута №13 загорелся на остановке возле ТЭЦ-5 в Новосибирске 10 февраля. Дым в считанные секунды охватил салон.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, огонь вспыхнул в задней части транспорта. Водитель резко остановился, и все пассажиры успели выбежать на улицу.

В ГИБДД Новосибирска пояснили, что никто не пострадал. Пожар мог возникнуть из-за замыкания или самовозгорания в заднем отсеке автобуса.

Отметим, автобус №13 курсирует по маршруту «аэропорт Калининский - Ключ-Камышенское плато». Перевозчик ООО «ПАТП-6». После возгораниях их будут проверять правоохранители.

Три фуры и маршрутка попали в ДТП под Новосибирском - есть пострадавшие
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Напомним, что сегодня под Новосибирском произошло массовое ДТП с маршруткой, грузовиком и еще двумя автомобилями. В аварии пострадали два человека. 

#Эмилия Губарева#Автобус#ДТП#Пожар#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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