Дьявольский автобус №13 вспыхнул на остановке в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Как рассказали в соцсетях очевидцы, огонь вспыхнул в задней части транспорта. Водитель резко остановился, и все пассажиры успели выбежать на улицу.
В ГИБДД Новосибирска пояснили, что никто не пострадал. Пожар мог возникнуть из-за замыкания или самовозгорания в заднем отсеке автобуса.
Отметим, автобус №13 курсирует по маршруту «аэропорт Калининский - Ключ-Камышенское плато». Перевозчик ООО «ПАТП-6». После возгораниях их будут проверять правоохранители.
Напомним, что сегодня под Новосибирском произошло массовое ДТП с маршруткой, грузовиком и еще двумя автомобилями. В аварии пострадали два человека.