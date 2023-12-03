Молодежь устроила шумную вечеринку у баров в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В самом центре Новосибирска произошел инцидент — толпа молодых людей устроила шумную вечеринку возле баров на Вокзальной магистрали. Об этом сообщили свидетели в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Все произошло около 5 часов утра. Весельчаки громко слушали музыку и активно танцевали. Они прыгали на лавочках, на мусорных баках и даже на автомобиле.
Причем их шум сильно мешал жителям, которые живут в соседних домах. Как сообщили в ГУ МВД, по данному факту в полицию поступило два заявления. После профилактической беседы, участники гулянки разошлись.