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Неизвестные шумели

Молодежь устроила шумную вечеринку у баров в центре Новосибирска

3 декабря 2023, 07:11
Фото: atas.info
Неизвестные шумели
На Вокзальной магистрали в центре Новосибирска группа молодых людей устроила шумную вечеринку в 5 часов утра.

В самом центре Новосибирска произошел инцидент — толпа молодых людей устроила шумную вечеринку возле баров на Вокзальной магистрали. Об этом сообщили свидетели в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Все произошло около 5 часов утра. Весельчаки громко слушали музыку и активно танцевали. Они прыгали на лавочках, на мусорных баках и даже на автомобиле.

Причем их шум сильно мешал жителям, которые живут в соседних домах. Как сообщили в ГУ МВД, по данному факту в полицию поступило два заявления. После профилактической беседы, участники гулянки разошлись.

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#Новосибирск#Полиция#Шум#Вечеринка#Танцы#Эмилия Губарева#Музыка#Бары
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