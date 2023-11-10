Зачинщик массовой драки в новосибирском баре представился сотрудником полиции

Как уточнили в АБ «Гвардия», он грозил тем, кто его задержит, «начинать сушить сухари». На помощь вызвали полицию. Выяснилось, что задержанный не был их сотрудником, а просто самозванец. Его передали в Железнодорожный отдел полиции для дальнейшего расследования.