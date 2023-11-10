Зачинщик массовой драки в новосибирском баре представился сотрудником полиции

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Инцидент произошел 10 ноября около 3:31 ночи. Охрана получила тревожный сигнал о драке и прибыла в бар. В драке участвовали три женщины и шестеро мужчин.
Бойцы ГБР, прибывшие на место, распустили драчунов и попытались выяснить причину стычки. Все участники драки указали на одного молодого мужчину. Он представился сотрудником полиции и заявил, что его не имеют права задерживать.
Как уточнили в АБ «Гвардия», он грозил тем, кто его задержит, «начинать сушить сухари». На помощь вызвали полицию. Выяснилось, что задержанный не был их сотрудником, а просто самозванец. Его передали в Железнодорожный отдел полиции для дальнейшего расследования.