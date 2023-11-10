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Зачинщик массовой драки в новосибирском баре представился сотрудником полиции

Зачинщик массовой драки в новосибирском баре представился сотрудником полиции

10 ноября 2023, 07:04
Фото: 1MI
В Новосибирске в одном из ночных баров произошла массовая драка. Охранники успели разнять дерущихся и вызвали полицию. Кроме того, зачинщик драки представился полицейским и заявил о своей неприкосновенности, за что был задержан.

Инцидент произошел 10 ноября около 3:31 ночи. Охрана получила тревожный сигнал о драке и прибыла в бар. В драке участвовали три женщины и шестеро мужчин.

Бойцы ГБР, прибывшие на место, распустили драчунов и попытались выяснить причину стычки. Все участники драки указали на одного молодого мужчину. Он представился сотрудником полиции и заявил, что его не имеют права задерживать.

Как уточнили в АБ «Гвардия», он грозил тем, кто его задержит, «начинать сушить сухари». На помощь вызвали полицию. Выяснилось, что задержанный не был их сотрудником, а просто самозванец. Его передали в Железнодорожный отдел полиции для дальнейшего расследования.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Драка#Эмилия Губарева
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