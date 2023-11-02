Банду таксистов-оборотней вычислили в Новосибирске полицейские

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Полицейские из Новосибирска задержали группу преступников, которые представлялись таксистами и занимались кражами. Возраст задержанных составлял от 36 до 47 лет. Они подозреваются в серии краж и возможном угоне автомобилей. Среди задержанных были два жителя Новосибирска и один мигрант из Узбекистана.
По данным следствия, бандиты выбирали своих жертв среди пассажиров, которые находились в нетрезвом состоянии около баров. Они предлагали свои услуги и после этого грабили людей. Каждый член банды выполнял свою роль: один искал жертву, которую передавал другому члену группы. Тот же уже в машине обкрадывал пассажира, а третий член банды обналичивал украденные деньги.
По предварительным данным, группа совершила не менее 7 подобных преступлений. Во время обыска у задержанных были найдены банковские карты, телефоны, сим-карты и 80 тысяч рублей. По данному случаю возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба.