Банду таксистов-оборотней вычислили в Новосибирске полицейские

По данным следствия, бандиты выбирали своих жертв среди пассажиров, которые находились в нетрезвом состоянии около баров. Они предлагали свои услуги и после этого грабили людей. Каждый член банды выполнял свою роль: один искал жертву, которую передавал другому члену группы. Тот же уже в машине обкрадывал пассажира, а третий член банды обналичивал украденные деньги.