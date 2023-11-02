atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:25

Published Сегодня, 02:25

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

Водители нападали на пассажиров

Банду таксистов-оборотней вычислили в Новосибирске полицейские

2 ноября 2023, 02:25
Фото: Midjourney
Водители нападали на пассажиров
В Новосибирске полиция задержала трех членов банды таксистов-оборотней, которые под видом водителей такси грабили и обманывали пассажиров, а также обналичивали деньги с их счетов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские из Новосибирска задержали группу преступников, которые представлялись таксистами и занимались кражами. Возраст задержанных составлял от 36 до 47 лет. Они подозреваются в серии краж и возможном угоне автомобилей. Среди задержанных были два жителя Новосибирска и один мигрант из Узбекистана.

По данным следствия, бандиты выбирали своих жертв среди пассажиров, которые находились в нетрезвом состоянии около баров. Они предлагали свои услуги и после этого грабили людей. Каждый член банды выполнял свою роль: один искал жертву, которую передавал другому члену группы. Тот же уже в машине обкрадывал пассажира, а третий член банды обналичивал украденные деньги.

По предварительным данным, группа совершила не менее 7 подобных преступлений. Во время обыска у задержанных были найдены банковские карты, телефоны, сим-карты и 80 тысяч рублей. По данному случаю возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба.

Таксисты из Новосибирска рассказали, почему отказываются от заказов
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиры отказались платить за проезд и избили таксиста в НовосибирскеПьяный пассажир в Новосибирске надурил таксиста на 400 рублей и сбежалВ Новосибирске таксист бесплатно развозит семьи бойцов СВО
#Транспорт#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#Кража#Эмилия Губарева#Банда
Подпишитесь
Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
Сегодня, 03:11
Страшный маньяк завелся в районе педуниверситета в Новосибирске — правда или фейк?
Вчера, 09:44
ЧВК «Вагенр» в Новосибирске возобновил набор бойцов СВО — теперь туда берут не всех
Вчера, 06:13
120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске
Сегодня, 03:18
Lamborghini, Porsche, Ferrari: элитные автомобили б/у продают новосибирцы до 50 млн
Сегодня, 02:56
Школьники хором орут «Я русский» на репетиции перед концертом с SHAMAN'ом
Вчера, 05:53