Таксисты из Новосибирска рассказали, почему отказываются от заказов

Posted 24 октября, 03:17
Published 24 октября, 03:17
Modified 24 октября, 09:12
Updated 24 октября, 09:12
Один из водителей рассказал, что таксисты не желают провозить людей на большие расстояния. Им гораздо выгоднее выполнить несколько коротких заказов, чем один долгий. Существует риск оказаться пустым при возвращении из удаленных районов.
Тем не менее, водитель отмечает, что отклонять все заказы нельзя, поскольку это может привести к наказанию или испортить репутацию. Чтобы избежать заказов, таксисты часто стоят подальше от мест вызова. Некоторые отправляют сообщения пассажирам о том, что они не могут их перевезти. Люди жалуются на это в сервисе.
Другой таксист объясняет, что основной причиной отказов в перевозке пассажиров является низкая цена. За 200 рублей можно проехать полгорода, что не выгодно. Чтобы избежать заказов, водители начали использовать различные уловки, такие как отключение сети на телефоне.
В «Яндекс. Такси» советуют пассажирам, которым было отказано в поездке, сообщать об этом агрегатору, пишет НГС. Водителей накажут или могут даже лишить возможности получать заказы.