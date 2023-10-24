Таксисты из Новосибирска рассказали, почему отказываются от заказов

Тем не менее, водитель отмечает, что отклонять все заказы нельзя, поскольку это может привести к наказанию или испортить репутацию. Чтобы избежать заказов, таксисты часто стоят подальше от мест вызова. Некоторые отправляют сообщения пассажирам о том, что они не могут их перевезти. Люди жалуются на это в сервисе.