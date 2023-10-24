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Posted 24 октября, 03:17

Published 24 октября, 03:17

Modified 24 октября, 09:12

Updated 24 октября, 09:12

Таксисты не хотят далеко ехать

Таксисты из Новосибирска рассказали, почему отказываются от заказов

24 октября 2023, 03:17
Фото: 1MI
Таксисты не хотят далеко ехать

Новосибирские таксисты объяснили, почему отказываются от заказов

В Новосибирске таксисты все чаще отклоняют заказы из-за ограничений, введенных агрегаторами. Не все водители могут видеть конечную точку поездки. Для этого нужно иметь большое количество баллов или получить статус за достижения.

Один из водителей рассказал, что таксисты не желают провозить людей на большие расстояния. Им гораздо выгоднее выполнить несколько коротких заказов, чем один долгий. Существует риск оказаться пустым при возвращении из удаленных районов.

Тем не менее, водитель отмечает, что отклонять все заказы нельзя, поскольку это может привести к наказанию или испортить репутацию. Чтобы избежать заказов, таксисты часто стоят подальше от мест вызова. Некоторые отправляют сообщения пассажирам о том, что они не могут их перевезти. Люди жалуются на это в сервисе.

Другой таксист объясняет, что основной причиной отказов в перевозке пассажиров является низкая цена. За 200 рублей можно проехать полгорода, что не выгодно. Чтобы избежать заказов, водители начали использовать различные уловки, такие как отключение сети на телефоне.

В «Яндекс. Такси» советуют пассажирам, которым было отказано в поездке, сообщать об этом агрегатору, пишет НГС. Водителей накажут или могут даже лишить возможности получать заказы.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#Водители#Таксисты#Заказы
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