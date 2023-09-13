Такси «Вагнер» появилось в Болотном Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В городе Болотное появилось такси под названием «Вагнер». Этот сервис организовал местный житель Валерий Богданов, который ранее служил в частной военной компании. Он провёл полгода в опасных зонах и был удостоен нескольких медалей за отвагу.
После возвращения в Болотное, Валерий решил начать собственное дело в сфере пассажирских перевозок. На данный момент в его автопарке только одна машина, но он планирует расширить свой бизнес. Автомобиль такси будет иметь эмблему ЧВК, сообщает VN. ru.
Валерий объясняет своё решение создать такси тем, что в интернете было много жалоб на качество других такси в городе. Люди часто жаловались, что транспорта мало, водители не приезжают или отказываются от дальних поездок. В его сервисе люди всегда могут быть уверены, что машина приедет без проблем. Мужчина сейчас работает над регистрацией своего бизнеса и в будущем планирует нанять дополнительных водителей. Заказов у него уже достаточно, и он видит потенциал для развития.