Пригожин на продажу: растет популярность мерча с изображением главы ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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После гибели в авиакатастрофе Евгения Пригожина и других руководителей частной военной компании «Вагнер» на интернет-площадках наблюдается всплеск продаж продукции, связанной с этим вооруженным формированием. На этой волне OZON объявил о скидках на «сувенирку» с изображением Пригожина: его портрет можно купить от 200 рублей, стоимость кружки с изображением главы «Вагнера» начинается от 350, а магнита на холодильник — от 200 рублей. За футболку с лицом Евгения Пригожина придется отдать 1500 рублей и более.
Плакаты на стену с фото неоднозначного владельца ЧВК на Wildberris можно приобрести от 750 рублей. Кроме того, в продаже имеются наклейки и нашивки с символикой частного военного формирования.
Отдельно можно купить наклейки с мемами, связанными с продюсером Иосифом Пригожиным, которые стали хитами в Сети.
Тем временем, рязанская компания «Вега» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Вагнер». Под таким брендом планируется выпускать энергетические напитки. Правда, коммерсанты пытаются откреститься от хайпа на гибели Пригожина. Мол, речь идет о композиторе, музыку которого любят предприниматели, сообщают «Новые известия».