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Изображения Пригожина приносят прибыль торговцам сувенирной продукцией

Пригожин на продажу: растет популярность мерча с изображением главы ЧВК «Вагнер»

26 августа 2023, 03:37
Фото: vk.com/prigozhin_chvk_wagner
Изображения Пригожина приносят прибыль торговцам сувенирной продукцией
На российских маркетплейсах идет активная торговля футболками, постерами и сувенирами с портретами Евгения Пригожина и символикой ЧВК «Вагнер»

После гибели в авиакатастрофе Евгения Пригожина и других руководителей частной военной компании «Вагнер» на интернет-площадках наблюдается всплеск продаж продукции, связанной с этим вооруженным формированием. На этой волне OZON объявил о скидках на «сувенирку» с изображением Пригожина: его портрет можно купить от 200 рублей, стоимость кружки с изображением главы «Вагнера» начинается от 350, а магнита на холодильник — от 200 рублей. За футболку с лицом Евгения Пригожина придется отдать 1500 рублей и более.

Плакаты на стену с фото неоднозначного владельца ЧВК на Wildberris можно приобрести от 750 рублей. Кроме того, в продаже имеются наклейки и нашивки с символикой частного военного формирования.

Отдельно можно купить наклейки с мемами, связанными с продюсером Иосифом Пригожиным, которые стали хитами в Сети.

Тем временем, рязанская компания «Вега» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Вагнер». Под таким брендом планируется выпускать энергетические напитки. Правда, коммерсанты пытаются откреститься от хайпа на гибели Пригожина. Мол, речь идет о композиторе, музыку которого любят предприниматели, сообщают «Новые известия».

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#Общество#Торговля#Пригожин#Сувениры#Пригожин погиб: разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер»
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