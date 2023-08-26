Пригожин на продажу: растет популярность мерча с изображением главы ЧВК «Вагнер»

После гибели в авиакатастрофе Евгения Пригожина и других руководителей частной военной компании «Вагнер» на интернет-площадках наблюдается всплеск продаж продукции, связанной с этим вооруженным формированием. На этой волне OZON объявил о скидках на «сувенирку» с изображением Пригожина: его портрет можно купить от 200 рублей, стоимость кружки с изображением главы «Вагнера» начинается от 350, а магнита на холодильник — от 200 рублей. За футболку с лицом Евгения Пригожина придется отдать 1500 рублей и более.