В Новосибирске «Вагнер» объявил траур в связи с гибелью Пригожина

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Представители отделения в столице Сибири объявили траур в четверг, 24 августа. Возле офиса поставили портрет главы ЧВК, все неравнодушные к этой ситуации новосибирцы и бойцы идут к мемориалу возложить цветы.
Также Atas.info сообщили, что сегодня пройдет мирное шествие. Встреча на перекрестке Ядринцевской и Мичурина.
Напомним, самолет Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина разбился в Тверской области вечером 23 августа. Он находился на борту, и вместе с ним пилоты, бортпроводница и еще 9 пассажиров, включая Дмитрия Уткина — «правая рука» глава ЧВК.
Напомним, ровно месяц назад, 24 июня, ЧВК «Вагнер» под командованием Пригожина устроила мятеж из-за нехватки боеприпасов на территории штаба ЮВО Вооруженных сил РФ в Ростова-на-Дону. Потом колонна двинулась в сторону Москвы, но не дошла — бойцы решили отступить. Они отправились с Беларусь, а уголовное дело, возбужденное в его отношении за попытку вооруженного мятежа, будет прекращено.