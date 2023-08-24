В Новосибирске «Вагнер» объявил траур в связи с гибелью Пригожина

Напомним, ровно месяц назад, 24 июня, ЧВК «Вагнер» под командованием Пригожина устроила мятеж из-за нехватки боеприпасов на территории штаба ЮВО Вооруженных сил РФ в Ростова-на-Дону. Потом колонна двинулась в сторону Москвы, но не дошла — бойцы решили отступить. Они отправились с Беларусь, а уголовное дело, возбужденное в его отношении за попытку вооруженного мятежа, будет прекращено.