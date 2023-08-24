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В Новосибирске «Вагнер» объявил траур в связи с гибелью Пригожина

В Новосибирске «Вагнер» объявил траур в связи с гибелью Пригожина

24 августа 2023, 06:57
Фото: atas.info
Офис ЧВК «Вагнер» в Новосибирске объявил траур из-за гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Его бизнес-джет Embraer Legacy 600 разбился в Тверской области 23 августа.

Представители отделения в столице Сибири объявили траур в четверг, 24 августа. Возле офиса поставили портрет главы ЧВК, все неравнодушные к этой ситуации новосибирцы и бойцы идут к мемориалу возложить цветы.

Также Atas.info сообщили, что сегодня пройдет мирное шествие. Встреча на перекрестке Ядринцевской и Мичурина.

Напомним, самолет Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина разбился в Тверской области вечером 23 августа. Он находился на борту, и вместе с ним пилоты, бортпроводница и еще 9 пассажиров, включая Дмитрия Уткина — «правая рука» глава ЧВК.

Напомним, ровно месяц назад, 24 июня, ЧВК «Вагнер» под командованием Пригожина устроила мятеж из-за нехватки боеприпасов на территории штаба ЮВО Вооруженных сил РФ в Ростова-на-Дону. Потом колонна двинулась в сторону Москвы, но не дошла — бойцы решили отступить. Они отправились с Беларусь, а уголовное дело, возбужденное в его отношении за попытку вооруженного мятежа, будет прекращено.

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