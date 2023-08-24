В Новосибирске у офиса ЧВК «Вагнер» появился мемориал с портретом погибшего Пригожина

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:47
В Новосибирске утром 24 августа возле офиса ЧВК «Вагнер» появился мемориал с изображением Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина. Горожане выразили свою скорбь, положив рядом цветы.
Напомним, частный самолет Евгения Пригожина попал в аварию 23 августа на территории Тверской области. По информации Росавиации, на борту было 7 пассажиров, включая главу ЧВК Евгения Пригожина и его ближайшего помощника Дмитрия Уткина. Также погибли 3 члена экипажа. Причины произошедшего пока неизвестны.
Ранее мы подробнее рассказали о погибших на борту самолета. Все тела были обнаружены на месте крушения, но сейчас требуется экспертиза ДНК для установления личностей, так как тела сильно обгорели.