atas.info
ГлавноеВсе новости

Крушение

Выбрать дату
2024
Мемориал в годовщину смерти Пригожина и Уткина появился в Новосибирске
23 августа, 09:29
2023
Раскрыта история крушения первого пассажирского самолета в Новосибирске
Раскрыта тайна крушения первого пассажирского самолёта в Новосибирске, который совершил аварийную посадку в тайге после заблуждения экипажа из-за плохой видимости.
24 сентября 2023, 03:33
Самые страшные авиакатастрофы и воздушные трагедии Новосибирской области
Трагические случаи и чрезвычайные авиационные происшествия происходили в регионе с середины прошлого века
12 сентября 2023, 09:24
Место аварийной посадки самолета уточнили в Новосибирской области
В администрации Убинского района рассказали, где экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний»
12 сентября 2023, 04:22
Комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Комбат «Веги» Панферов выразил свои предположения о гибели Пригожина и Уткина, считая, что взрыв бизнес-джета имеет украинский след.
24 августа 2023, 08:28
В Новосибирске у офиса ЧВК «Вагнер» появился мемориал с портретом погибшего Пригожина
В Новосибирске у офиса ЧВК «Вагнер» появился мемориал с портретом Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
24 августа 2023, 06:44
«Нужна новая миссия»: новосибирский депутат Антонов отреагировал на гибель «Луны-25»
В Роскосмосе сообщили о крушении станции «Луны-25» о поверхность спутника Земли. До этого космический аппарат сошел с орбиты из-за внештатной ситуации. На инцидент уже отреагировал депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.
20 августа 2023, 09:35
Названа причина крушения частного самолета под Новосибирском
Есть версия, что самолет Сessna 172 мог разбиться в лесу под Новосибирском из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в региональной службе спасения МАСС.
14 июля 2023, 08:36
Рухнувший самолет, цыганская свадьба детей, живой Цой – типичный Новосибирск
5 мая 2023, 14:21
Что известно о рухнувшем в Новосибирске самолете: модель и цена
В Новосибирске жестко приземлился частный самолет Cessna 172. Воздушное судно получило повреждения шасси и крыльев, экипаж не пострадал. Что известно о модели самолета и ее стоимости – в материале Atas.info.
30 апреля 2023, 12:32
В Заельцовском районе жестко сел частный самолет
В Заельцовском районе Новосибирска потерпел крушение частный самолет Cessna 172. Причины аварии пока неизвестны.
30 апреля 2023, 11:31
2022
Упавший в Ейске самолет Су-34 произвели в Новосибирске
18 октября 2022, 11:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика