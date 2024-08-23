Что известно о рухнувшем в Новосибирске самолете: модель и цена

В Новосибирске жестко приземлился частный самолет Cessna 172. Воздушное судно получило повреждения шасси и крыльев, экипаж не пострадал. Что известно о модели самолета и ее стоимости – в материале Atas.info.