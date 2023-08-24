Комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Большой интерес вызывает и будущая судьба частной военной компании «Вагнер». По словам комбата, после ухода Пригожина и Уткина, проект может прекратить свое существование. Он отмечает, что многие командиры и бойцы уже заключили контракты с Министерством обороны РФ, а те, кто находится в зоне СВО, уже не являются членами «Вагнера».