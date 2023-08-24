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Панферов высказался о гибели Пригожина

Комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

24 августа 2023, 08:28
Фото: Заксобрание НСО
Панферов высказался о гибели Пригожина
Комбат «Веги» Панферов выразил свои предположения о гибели Пригожина и Уткина, считая, что взрыв бизнес-джета имеет украинский след.

Комбат отряда «Вега» Андрей Панферов отреагировал на гибель Евгения Пригожина и его зама Дмитрия Уткина в результате крушения бизнес-джета. Об этом пишет Infopro54.

По мнению Панферова, возможно, за этим инцидентом стоят украинские силы, так как Пригожин имел врагов на Украине и активно участвовал в боевых действиях. Однако он призывает дождаться официальных результатов расследования, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения.

Большой интерес вызывает и будущая судьба частной военной компании «Вагнер». По словам комбата, после ухода Пригожина и Уткина, проект может прекратить свое существование. Он отмечает, что многие командиры и бойцы уже заключили контракты с Министерством обороны РФ, а те, кто находится в зоне СВО, уже не являются членами «Вагнера».

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