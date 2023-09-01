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Published Сегодня, 09:56

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В Новосибирске почтили память Евгения Пригожина

В Новосибирске на 9 дней после гибели Евгения Пригожина исполнили музыку Вагнера

1 сентября 2023, 09:56
Фото: atas.info
В Новосибирске почтили память Евгения Пригожина
В Новосибирске необычным образом почтили память основателя ЧВК «Вагнер» и предпринимателя Евгения Пригожина. В ознаменование траурной даты были сыграны композиции немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Как сообщает «НГС Новосибирск», 1 сентября сторонники ЧВК «Вагнер» собрались у регионального офиса, чтобы вспомнить о девяти днях с момента гибели Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина. Организаторы мероприятия пригласили скрипача для исполнения музыкальных композиций Рихарда Вагнера возле мемориала.

При этом мемориальный комплекс будет стоять в течение сорока дней с момента трагического инцидента. Его сторонники организуют почетный караул. Также участники ЧВК «Вагнер» планируют помогать «детям войны» в решении бытовых вопросов.

Предприниматель Евгений Пригожин и его заместитель в ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин разбились в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Всего при крушении частного самолета погибло девять человек.

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#Новосибирск#Память#Мемориал#Александр Ляхов#Пригожин погиб: разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер»
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