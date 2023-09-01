В Новосибирске на 9 дней после гибели Евгения Пригожина исполнили музыку Вагнера

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Как сообщает «НГС Новосибирск», 1 сентября сторонники ЧВК «Вагнер» собрались у регионального офиса, чтобы вспомнить о девяти днях с момента гибели Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина. Организаторы мероприятия пригласили скрипача для исполнения музыкальных композиций Рихарда Вагнера возле мемориала.
При этом мемориальный комплекс будет стоять в течение сорока дней с момента трагического инцидента. Его сторонники организуют почетный караул. Также участники ЧВК «Вагнер» планируют помогать «детям войны» в решении бытовых вопросов.
Предприниматель Евгений Пригожин и его заместитель в ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин разбились в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Всего при крушении частного самолета погибло девять человек.