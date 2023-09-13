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Мемориал неожиданно убрали

Мемориал погибшему главе ЧВК «Вагнер» Пригожину восстановят в Новосибирске

13 сентября 2023, 05:45
Фото: АСТ-54
Мемориал неожиданно убрали

В Новосибирске планируют восстановить мемориал главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

В Новосибирске обсуждают вопрос о восстановлении мемориала главам ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, который был убран накануне.

Ранее мемориал с фотографиями, цветами и свечами были удалены из-за переезда местного отделения компании в новый офис.

Координатор ЧВК в столице Сибири также сообщил Om1.ru, что пока не запланировано проведение акций или других мероприятий в городе в течение 40 дней после смерти лидеров.

Местоположение нового офиса пока остается неизвестным. Напомним, что памятник на улице Ядринцевской ранее не планировали убирать 40 дней. Также отметим, что Евгений Пригожин погиб 24 августа в результате авиакрушения.

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#Новосибирск#Мемориал#Эмилия Губарева#Евгений Пригожин#Дмитрий Уткин
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