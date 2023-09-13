Мемориал погибшему главе ЧВК «Вагнер» Пригожину восстановят в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Ранее мемориал с фотографиями, цветами и свечами были удалены из-за переезда местного отделения компании в новый офис.
Координатор ЧВК в столице Сибири также сообщил Om1.ru, что пока не запланировано проведение акций или других мероприятий в городе в течение 40 дней после смерти лидеров.
Местоположение нового офиса пока остается неизвестным. Напомним, что памятник на улице Ядринцевской ранее не планировали убирать 40 дней. Также отметим, что Евгений Пригожин погиб 24 августа в результате авиакрушения.