Исчез стихийный мемориал создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в Новосибирске

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В Новосибирске на пересечении улиц Мичурина и Ядринцевской разобрали мемориал лидерам ЧВК «Вагнер». Новосибирцы начали нести цветы и флаги к фото Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина возле офиса ЧВК «Вагнер» вскоре после крушения их самолета. Их сторонники зажигали здесь свечи и оставляли записки с трогательными посланиями и молитвами.
О том, что 12 сентября мемориал исчез, сообщает BFM.ru Новосибирск.
Напомним, что 1 сентября через 9 дней после авиакатастрофы, в память о Евгении Пригожине скрипач исполнил здесь музыку Вагнера. Организаторы памятного мероприятия, предполагали, что мемориальный комплекс будет стоять в течение сорока дней с момента трагического инцидента. И даже хотели организовать почетный караул.