Исчез стихийный мемориал создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в Новосибирске

В Новосибирске на пересечении улиц Мичурина и Ядринцевской разобрали мемориал лидерам ЧВК «Вагнер». Новосибирцы начали нести цветы и флаги к фото Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина возле офиса ЧВК «Вагнер» вскоре после крушения их самолета. Их сторонники зажигали здесь свечи и оставляли записки с трогательными посланиями и молитвами.