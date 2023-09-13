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Цветов, флагов и свечей перед офисом ЧВК "Вагнер" вчера уже не наблюдалось

Исчез стихийный мемориал создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в Новосибирске

13 сентября 2023, 02:53
Фото: BFM.ru Новосибирск
Цветов, флагов и свечей перед офисом ЧВК "Вагнер" вчера уже не наблюдалось
В Новосибирске разобрали мемориал лидерам Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Он стихийно возник, вскоре после их гибели в авиакатастрофе, перед офисом ЧВК «Вагнер» по адресу ул. Ядринцевская, 18. Мемориал продержался 20 дней.

В Новосибирске на пересечении улиц Мичурина и Ядринцевской разобрали мемориал лидерам ЧВК «Вагнер». Новосибирцы начали нести цветы и флаги к фото Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина возле офиса ЧВК «Вагнер» вскоре после крушения их самолета. Их сторонники зажигали здесь свечи и оставляли записки с трогательными посланиями и молитвами.

О том, что 12 сентября мемориал исчез, сообщает BFM.ru Новосибирск.

Напомним, что 1 сентября через 9 дней после авиакатастрофы, в память о Евгении Пригожине скрипач исполнил здесь музыку Вагнера. Организаторы памятного мероприятия, предполагали, что мемориальный комплекс будет стоять в течение сорока дней с момента трагического инцидента. И даже хотели организовать почетный караул.

В Новосибирске на 9 дней после гибели Евгения Пригожина исполнили музыку Вагнера
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#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Мемориал#Могила#Евгений Пригожин#ЧВК "Вагнер"#Пригожин погиб: разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер»#Офис
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