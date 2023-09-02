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Сибиряк требует расследования гибели Евгения Пригожина

Новосибирец не верит в гибель Пригожина — появилась петиция

2 сентября 2023, 11:12
Фото: Полина Симакова / atas.info
Сибиряк требует расследования гибели Евгения Пригожина
На сайте Change.org появилась петиция с требованием расследовать гибель основателя ЧВК «Вагнер» и предпринимателя Евгения Пригожина. Автор петиции считает, что доказательств смерти якобы нет.
«На сегодняшний день (уже после сообщения о похоронах Пригожина) в западных и российских СМИ муссируются разного рода версии о том, что Пригожин жив, скрывается в какой-либо стране или вовсе никогда не был на том самолете», — пишет новосибирец Анатолий Овчинников в петиции.

По мнению сибиряка, проведение объективного расследования поможет «остановить информационную атаку, развязанную Западом».

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Стоит отметить, что в социальных сетях вовсю обсуждают видео, появившееся через несколько дней после гибели Евгения Пригожина. На видеозаписи человек, похожий на неоднозначного предпринимателя, утверждает, что с ним все в порядке, а пейзаж напоминает африканскую саванну.

Однако четких доказательств подлинности съемки до сих пор нет. К тому же, многие утверждают, что видео было снято как раз перед возвращением Евгения Пригожина в Россию.

О гибели Евгения Пригожина и его заместителя по ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина стало известно 23 августа. В результате авиакатастрофы в Тверской области погибло девять человек.

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