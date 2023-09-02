Новосибирец не верит в гибель Пригожина — появилась петиция

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«На сегодняшний день (уже после сообщения о похоронах Пригожина) в западных и российских СМИ муссируются разного рода версии о том, что Пригожин жив, скрывается в какой-либо стране или вовсе никогда не был на том самолете», — пишет новосибирец Анатолий Овчинников в петиции.
По мнению сибиряка, проведение объективного расследования поможет «остановить информационную атаку, развязанную Западом».
Стоит отметить, что в социальных сетях вовсю обсуждают видео, появившееся через несколько дней после гибели Евгения Пригожина. На видеозаписи человек, похожий на неоднозначного предпринимателя, утверждает, что с ним все в порядке, а пейзаж напоминает африканскую саванну.
Однако четких доказательств подлинности съемки до сих пор нет. К тому же, многие утверждают, что видео было снято как раз перед возвращением Евгения Пригожина в Россию.
О гибели Евгения Пригожина и его заместителя по ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина стало известно 23 августа. В результате авиакатастрофы в Тверской области погибло девять человек.