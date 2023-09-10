Мемориал на Ядринцевской в Новосибирске, посвященный Пригожину, разрастается

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
На стихийном мемориале у дома на ул. Ядринцевская, 18 в Новосибирске стоят фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, свечи, свежие цветы, флаги. Скотчем приклеены мультифоры с листками, на которых от руки написаны послания, молитвы и слова памяти:
«Россия может гордиться такими сыновьями, как Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин» — написала от руки какая-то женщина и добавила «от имени всех женщин Новосибирска».
При этом в комментариях к сообщению в группе АСТ-54 Вконтакте люди пишут о том, что погибший был судим и тоже убивал, а кто-то до сих пор не верит в его смерть.
Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился на самолете 23 августа вместе с другими пассажирами и членами экипажа.