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Мемориал, посвященный Евгению Пригожину в Новосибирске.

Мемориал на Ядринцевской в Новосибирске, посвященный Пригожину, разрастается

10 сентября 2023, 11:54
Фото: Группа АСТ-54 Вконтакте.
Мемориал, посвященный Евгению Пригожину в Новосибирске.
«Вопреки всему пусть вас встретят в раю…» — написано на листке бумаги от руки на мемориале Евгения Пригожина на Ядринцевской, 18. В Новосибирске сразу после сообщений о смерти Евгения Пригожина новосибирцы приносили цветы к бывшему офису ЧВК «Вагнер». Сейчас этот мемориал разрастается.

На стихийном мемориале у дома на ул. Ядринцевская, 18 в Новосибирске стоят фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, свечи, свежие цветы, флаги. Скотчем приклеены мультифоры с листками, на которых от руки написаны послания, молитвы и слова памяти:

«Россия может гордиться такими сыновьями, как Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин» — написала от руки какая-то женщина и добавила «от имени всех женщин Новосибирска».

При этом в комментариях к сообщению в группе АСТ-54 Вконтакте люди пишут о том, что погибший был судим и тоже убивал, а кто-то до сих пор не верит в его смерть.

Погиб Евгений Пригожин: почему разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер» — что известно
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Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился на самолете 23 августа вместе с другими пассажирами и членами экипажа.

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