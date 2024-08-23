Дмитрий Уткин

Мемориал погибшему главе ЧВК «Вагнер» Пригожину восстановят в Новосибирске

В Новосибирске обсуждают вопрос о восстановлении мемориала главам ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, который был убран накануне.