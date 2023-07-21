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В Новосибирске таксист бесплатно развозит семьи бойцов СВО

21 июля 2023, 10:10
Фото: 1MI
Таксист бесплатно возит семьи солдат
Водитель такси в Новосибирске решил возить бесплатно членов семьи участников СВО. О благотворителе рассказали читатели Atas.info.

Мужчина рассказал, что таким способом, через родных, хотел отблагодарить солдат, которые защищают Отечество на Украине. В зоне СВО сейчас находится и его сын.

«Таксист очень приветливый и добрый. За этот поступок ему огромный респект. Он говорит, что не может регулярно отсылать деньги и посылки бойцам, поэтому придумал такой способ помощи», — поделились новосибирцы.

Напомним, в Новосибирской области начали выдавать сертификаты на реабилитацию военных, вернувшихся с СВО. Также их семьям поступают выплаты от государства, для детей организовано бесплатное питание в школах.

В Новосибирской области все бойцы СВО получат выплаты без прописки
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#Общество#Участник СВО#Таксист#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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