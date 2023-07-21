В Новосибирске таксист бесплатно развозит семьи бойцов СВО

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Мужчина рассказал, что таким способом, через родных, хотел отблагодарить солдат, которые защищают Отечество на Украине. В зоне СВО сейчас находится и его сын.
«Таксист очень приветливый и добрый. За этот поступок ему огромный респект. Он говорит, что не может регулярно отсылать деньги и посылки бойцам, поэтому придумал такой способ помощи», — поделились новосибирцы.
Напомним, в Новосибирской области начали выдавать сертификаты на реабилитацию военных, вернувшихся с СВО. Также их семьям поступают выплаты от государства, для детей организовано бесплатное питание в школах.