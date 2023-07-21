Доброволец из Новосибирска с позывным «Дава» скончался после тяжелых ранений на СВО

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Имя Давида Гнездовского, выпускника Кыштовской школы №1 в Новосибирской области, навсегда запишут в книгу памяти учебного заведения.
Давид родился 18 августа 1996 года в городе Куйбышев. С детства он проживал и учился в Кыштовке. После окончания 11 классов, переехал в Новосибирск. С 2015 служил в армии в 40-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
После армии Давид продолжил жить и учиться в Новосибирске, где получил образование на факультете «Право и организация социального обеспечения» Новосибирского государственного аграрного университета.
С 2022 по 2023 годы он служил в Росгвардии. 6 марта 2023 года Давид добровольцем отправился на фронт в составе Отдельной дивизии специального назначения «Ветераны», используя позывной «Дава». На фронте он занимал должность старшего снайпера.
10 июня, во время экстренной эвакуации с поля боя в городе Бахмут, Давид был доставлен в госпиталь в Луганске с многочисленными осколочными ранениями, где впоследствии скончался.
29 июня его похоронили на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Ему был присужден посмертно орден Мужества.