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Доброволец из Новосибирска с позывным «Дава» скончался после тяжелых ранений на СВО

21 июля 2023, 06:24
Фото: 1MI
Мужчина был ранен
Участник спецоперации Давид Гнездовский скончался после тяжелого ранения. Об этом сообщила администрация Кыштовского района.

Имя Давида Гнездовского, выпускника Кыштовской школы №1 в Новосибирской области, навсегда запишут в книгу памяти учебного заведения.

Давид родился 18 августа 1996 года в городе Куйбышев. С детства он проживал и учился в Кыштовке. После окончания 11 классов, переехал в Новосибирск. С 2015 служил в армии в 40-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

После армии Давид продолжил жить и учиться в Новосибирске, где получил образование на факультете «Право и организация социального обеспечения» Новосибирского государственного аграрного университета.

Фото: администрация Кыштовского района

С 2022 по 2023 годы он служил в Росгвардии. 6 марта 2023 года Давид добровольцем отправился на фронт в составе Отдельной дивизии специального назначения «Ветераны», используя позывной «Дава». На фронте он занимал должность старшего снайпера.

10 июня, во время экстренной эвакуации с поля боя в городе Бахмут, Давид был доставлен в госпиталь в Луганске с многочисленными осколочными ранениями, где впоследствии скончался.

29 июня его похоронили на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Ему был присужден посмертно орден Мужества.

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