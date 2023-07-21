Доброволец из Новосибирска с позывным «Дава» скончался после тяжелых ранений на СВО

Давид родился 18 августа 1996 года в городе Куйбышев. С детства он проживал и учился в Кыштовке. После окончания 11 классов, переехал в Новосибирск. С 2015 служил в армии в 40-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.