31-летний контрактник из Бердска Руслан Нальгиев погиб на СВО

Администрация Бердска отмечает, что родные, близкие и друзья Руслана всегда считали его добрым, веселым и отзывчивым человеком, на которого можно было положиться в любой ситуации. Они подчеркивают, что он сражался за правое дело, защищая интересы Родины и безопасность ее граждан.