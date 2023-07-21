31-летний контрактник из Бердска Руслан Нальгиев погиб на СВО

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В Бердске прощаются с Русланом Нальгиевым, 31-летним контрактником, который погиб во время спецоперации на Украине. О гибели солдата сообщили в официальной группе городской администрации в социальной сети ВКонтакте.
Руслан Нальгиев родился 30 июня 1992 года. Он окончил школу № 10 и казачий кадетский корпус, после чего служил в армии. После возвращения, он нашел работу и создал семью — на фотографиях в социальных сетях часто появлялся с ребенком.
В июне сибиряк принял решение заключить контракт с Минобороны и отправиться на передовую, чтобы защищать Родину. 8 июля он погиб в зоне СВО, исполняя свой воинский долг.
Администрация Бердска отмечает, что родные, близкие и друзья Руслана всегда считали его добрым, веселым и отзывчивым человеком, на которого можно было положиться в любой ситуации. Они подчеркивают, что он сражался за правое дело, защищая интересы Родины и безопасность ее граждан.
Прощание состоится 22 июля в кафедральном соборе Преображения Господня с 12:00 до 13:00.