С могилы погибшего в СВО бердчанина украли оградку: родители в шоке

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Как сообщает «Бердск-Онлайн», с момента гибели 24-летнего лейтенанта Семена Прощалыгина в зоне специальной военной операции прошел год. Согласно обычаям, родители начали устанавливать вместо временного креста и оградки могильный камень и произвели благоустройство захоронения. Но, когда они решили забрать оградку в деревне, то не нашли ту на месте.
Рабочие рассказали отцу погибшего бойца, что накануне сложили кованую оградку возле могилы и положили рядом старые венки. Наутро оградки уже не было, но работники решили, что ее забрали родственники. Возможно, кому-то оградка понадобилась на металлолом.
Родители в шоке, поскольку незаметно оградку вынести нельзя. Следов вандализма на месте происшествия нет. Теперь родственники просматривают камеры видеонаблюдения, чтобы найти преступников.
Семен Прощалыгин погиб в ходе специальной военной операции 3 марта 2022 года. Посмертно лейтенанта из Бердска наградили орденом Мужества, а в школе, где учился боец, создали мемориальный комплекс.