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С могилы погибшего в СВО бердчанина украли оградку: родители в шоке

20 июля 2023, 06:47
Фото: 1MI
Кто украл оградку, пока неизвестно
На могиле бердчанина Семена Прощалыгина было совершено кощунство. С захоронения украли оградку.

Как сообщает «Бердск-Онлайн», с момента гибели 24-летнего лейтенанта Семена Прощалыгина в зоне специальной военной операции прошел год. Согласно обычаям, родители начали устанавливать вместо временного креста и оградки могильный камень и произвели благоустройство захоронения. Но, когда они решили забрать оградку в деревне, то не нашли ту на месте.

Рабочие рассказали отцу погибшего бойца, что накануне сложили кованую оградку возле могилы и положили рядом старые венки. Наутро оградки уже не было, но работники решили, что ее забрали родственники. Возможно, кому-то оградка понадобилась на металлолом.

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Родители в шоке, поскольку незаметно оградку вынести нельзя. Следов вандализма на месте происшествия нет. Теперь родственники просматривают камеры видеонаблюдения, чтобы найти преступников.

Семен Прощалыгин погиб в ходе специальной военной операции 3 марта 2022 года. Посмертно лейтенанта из Бердска наградили орденом Мужества, а в школе, где учился боец, создали мемориальный комплекс.

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#Бердск#Спецоперация#Александр Ляхов#Участник СВО#Кража#Вандализм
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