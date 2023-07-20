С могилы погибшего в СВО бердчанина украли оградку: родители в шоке

Как сообщает «Бердск-Онлайн», с момента гибели 24-летнего лейтенанта Семена Прощалыгина в зоне специальной военной операции прошел год. Согласно обычаям, родители начали устанавливать вместо временного креста и оградки могильный камень и произвели благоустройство захоронения. Но, когда они решили забрать оградку в деревне, то не нашли ту на месте.