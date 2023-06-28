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Подрядчик, осквернивший баннер с героем СВО, раскаялся в содеянном

28 июня 2023, 05:51
Фото: 1MI
Подрядчик компенсирует ущерб от содеяннного

В Новосибирске подрядчик извинился за осквернение баннера с героем СВО на стройке

Руководитель строительной компании, покрывший мусор баннером с изображением героя СВО Александра Овсянникова, раскаялся в содеянном. Подрядчик готов за свой счет сделать новый баннер.
«Я выражаю искреннее сожаление об инциденте на улице Чаплыгина, 39. На этом месте разместят новый баннер с подвигом Овсянникова», — цитирует «Сиб.фм» письмо от руководителя ООО «Фаворит» Михаила Новикова, зачитанное на сессии горсовета Новосибирска.

Скандал разразился 9 июня. Активисты организации «Народный фронт» рассказали о баннере с изображением героя СВО Александра Овсянникова, обнаруженном на строительном мусоре. Рабочие попросту накрыли памятным объектом материалы, находящиеся на стройке. После этого множество новосибирцев выразили свое возмущение.

«Не скрываю своего возмущения!» — Травников о баннере с бойцом СВО на куче мусора
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#Спецоперация#Новосибирск#Александр Ляхов#Участник СВО#Память#Горсовет
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