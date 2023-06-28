Подрядчик, осквернивший баннер с героем СВО, раскаялся в содеянном

Скандал разразился 9 июня. Активисты организации «Народный фронт» рассказали о баннере с изображением героя СВО Александра Овсянникова, обнаруженном на строительном мусоре. Рабочие попросту накрыли памятным объектом материалы, находящиеся на стройке. После этого множество новосибирцев выразили свое возмущение.