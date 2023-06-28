Подрядчик, осквернивший баннер с героем СВО, раскаялся в содеянном

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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«Я выражаю искреннее сожаление об инциденте на улице Чаплыгина, 39. На этом месте разместят новый баннер с подвигом Овсянникова», — цитирует «Сиб.фм» письмо от руководителя ООО «Фаворит» Михаила Новикова, зачитанное на сессии горсовета Новосибирска.
Скандал разразился 9 июня. Активисты организации «Народный фронт» рассказали о баннере с изображением героя СВО Александра Овсянникова, обнаруженном на строительном мусоре. Рабочие попросту накрыли памятным объектом материалы, находящиеся на стройке. После этого множество новосибирцев выразили свое возмущение.