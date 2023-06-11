Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Жители дома по ул. Чаплыгина возмущены действиями строителей, которые накрыли баннером строительный мусор. На баннере изображен боец СВО, награжденный орденом мужества. О происшествии сообщили в организацию «Народный фронт», сотрудники которого незамедлительно приехали и убрали баннер.
О ситуации эмоционально высказался Андрей Травников в своем телеграм канале. Как он сказал, вопросы есть не только к строителям, но к тем, кто заказывал, размещал и демонтировал баннер.
Врачи в Новосибирске проводят сложнейшие операции военнослужащим, пострадавшим в зоне СВО.