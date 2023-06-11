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«Не скрываю своего возмущения!» — Травников о баннере с бойцом СВО на куче мусора

11 июня 2023, 03:17

Травников возмутился использованием баннера с бойцом СВО, чтобы закрыть мусор

В дворе дома на ул. Чаплыгина, 39 жители обнаружили баннер с фотографией бойца, принимавшего участие в СВО. Строители накрыли баннером мусор, оставшийся после строительных работ.

Жители дома по ул. Чаплыгина возмущены действиями строителей, которые накрыли баннером строительный мусор. На баннере изображен боец СВО, награжденный орденом мужества. О происшествии сообщили в организацию «Народный фронт», сотрудники которого незамедлительно приехали и убрали баннер.

О ситуации эмоционально высказался Андрей Травников в своем телеграм канале. Как он сказал, вопросы есть не только к строителям, но к тем, кто заказывал, размещал и демонтировал баннер.

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#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область
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