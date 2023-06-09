Хирурги из Новосибирска проводят сложнейшие операции участникам СВО: кому и какие

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Как сообщает VN.ru, боец по имени Антон серьезно повредил левую руку на территории ЛНР. Также осколки попали в грудь и живот. Мужчине оказали первую помощь и экстренно направили к медикам.
Позже состояние Антона стабилизировалось, но рука по-прежнему не функционировала до конца. Тогда он обратился за помощью в НИИТО, где ему согласились провести операцию.
Осмотрев пациента, врачи приняли решение собрать кость заново и выполнить синтез при помощи специальной пластины. Благодаря этому руку удалось сохранить, но бойца будут держать под медицинским наблюдением.
Сейчас Антон проходит реабилитацию в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере в Уфе. Далее военно-врачебная комиссия определит его категорию годности к дальнейшей службе.