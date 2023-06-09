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Хирурги из Новосибирска проводят сложнейшие операции участникам СВО: кому и какие

9 июня 2023, 06:33
Фото: 1MI
Хирурги собрали руку заново

Новосибирские хирурги проводят сложнейшие ортопедические операции бойцам СВО

Новосибирские хирурги делают сложнейшие операции участникам специальной военной операции. Одному из бойцов буквально из осколков собрали руку.

Как сообщает VN.ru, боец по имени Антон серьезно повредил левую руку на территории ЛНР. Также осколки попали в грудь и живот. Мужчине оказали первую помощь и экстренно направили к медикам.

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Позже состояние Антона стабилизировалось, но рука по-прежнему не функционировала до конца. Тогда он обратился за помощью в НИИТО, где ему согласились провести операцию.

Осмотрев пациента, врачи приняли решение собрать кость заново и выполнить синтез при помощи специальной пластины. Благодаря этому руку удалось сохранить, но бойца будут держать под медицинским наблюдением.

Сейчас Антон проходит реабилитацию в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере в Уфе. Далее военно-врачебная комиссия определит его категорию годности к дальнейшей службе.

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#Новосибирск#Спецоперация#Александр Ляхов#Участник СВО#Операция#Медики#Хирурги
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