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В Новосибирске хирурги одномоментно удалили опухоли молочных желез у пенсионерки

10 мая 2023, 05:59
Фото: 1MI
Врачи спасли сибирячку от рака груди в Новосибирске
Хирурги-маммологи Новосибирского онкодиспансера спасли от рака груди 62-летнюю жительницу Черепановского района. Они провели операцию по одномоментному удалению злокачественных новообразований обеих молочных желез, сообщает Минздрав региона.

Опухоли были обнаружены при профилактической маммографии, которую женщина прошла вовремя. Онкологи использовали тактику радикальной резекции молочных желез с одновременным удалением подмышечных лимфоузлов и работали одновременно две бригады хирургов, чтобы сократить время операции.

По словам заведующего маммологическим отделением онкодиспансера Антон Козяков, операция прошла успешно, а женщине после реабилитации предстоит радиотерапия.

Он также напомнил о важности регулярной маммографии для выявления опухолей на ранней стадии.

#Алина Шефер#Рак#Врачи#Операция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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