В Новосибирске хирурги одномоментно удалили опухоли молочных желез у пенсионерки

Опухоли были обнаружены при профилактической маммографии, которую женщина прошла вовремя. Онкологи использовали тактику радикальной резекции молочных желез с одновременным удалением подмышечных лимфоузлов и работали одновременно две бригады хирургов, чтобы сократить время операции.