В Новосибирске хирурги одномоментно удалили опухоли молочных желез у пенсионерки

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Опухоли были обнаружены при профилактической маммографии, которую женщина прошла вовремя. Онкологи использовали тактику радикальной резекции молочных желез с одновременным удалением подмышечных лимфоузлов и работали одновременно две бригады хирургов, чтобы сократить время операции.
По словам заведующего маммологическим отделением онкодиспансера Антон Козяков, операция прошла успешно, а женщине после реабилитации предстоит радиотерапия.
Он также напомнил о важности регулярной маммографии для выявления опухолей на ранней стадии.