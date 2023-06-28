На СВО погиб 39-летний военнослужащий из Новосибирской области Анатолий Наумов

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В ходе специальной военной операции погиб 39-летний житель Куйбышевского района Новосибирской области Наумов Анатолий. Прощание с героем состоится 28 июня с 09:00 до 11:00 по адресу: деревня Старогребенщиково, улица Центральная, 30 (сельский клуб).
Анатолий Наумов родился 14 марта 1994 года в селе Патрушево в большой семье. Он получил образование в сельской школе, а затем в интернате. Прошел службу в армии и нашел работу. В 2014 году он присягнул на контрактную службу и честно выполнял свои обязанности.
Имея опыт в боевых действиях, боец принял решение защищать свою Родину. 2 марта 2023 года он заключил новый контракт для прохождения службы на СВО. Выполняя свои боевые задачи, 22 июня 2023 года Анатолий героически погиб, пишет газета «Трудовая жизнь» со ссылкой на администрацию.