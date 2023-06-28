atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

Изображение материала

На СВО погиб 39-летний военнослужащий из Новосибирской области Анатолий Наумов

28 июня 2023, 02:45
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
В зоне проведения СВО погиб житель Куйбышевского района Наумов Анатолий, который служил по контракту и проявил героизм, выполняя боевые задачи.

В ходе специальной военной операции погиб 39-летний житель Куйбышевского района Новосибирской области Наумов Анатолий. Прощание с героем состоится 28 июня с 09:00 до 11:00 по адресу: деревня Старогребенщиково, улица Центральная, 30 (сельский клуб).

Анатолий Наумов Анатолий Наумов
Анатолий Наумов
Фото: администрация Куйбышевского района

Анатолий Наумов родился 14 марта 1994 года в селе Патрушево в большой семье. Он получил образование в сельской школе, а затем в интернате. Прошел службу в армии и нашел работу. В 2014 году он присягнул на контрактную службу и честно выполнял свои обязанности.

Имея опыт в боевых действиях, боец принял решение защищать свою Родину. 2 марта 2023 года он заключил новый контракт для прохождения службы на СВО. Выполняя свои боевые задачи, 22 июня 2023 года Анатолий героически погиб, пишет газета «Трудовая жизнь» со ссылкой на администрацию.

Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской областиОпубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Специальная военная операция#Служба#Геройская смерть#Участник СВО#Зона СВО#18+#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
Подпишитесь
Мощный град обрушился на Чановский район Новосибирской области
Вчера, 16:15
Град размером с яйцо обрушился на несчастный Омск. Дойдет ли беда до Новосибирска?
Вчера, 09:29
«Схватил костыль и ударил» — кто избил ветерана ВОВ, назвали в пансионате «Рэмели»
Вчера, 06:35
Новосибирцы завалили соцсети фотографиями вымеобразных облаков
Сегодня, 01:17
Новосибирец похудел на 100 кг после 13 лет, проведенных взаперти в квартире, и диеты
Сегодня, 02:55
Милота зашкаливает! Пара манулов выгуляла пять котят в Новосибирском зоопарке
Вчера, 11:25