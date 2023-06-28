На СВО погиб 39-летний военнослужащий из Новосибирской области Анатолий Наумов

Анатолий Наумов родился 14 марта 1994 года в селе Патрушево в большой семье. Он получил образование в сельской школе, а затем в интернате. Прошел службу в армии и нашел работу. В 2014 году он присягнул на контрактную службу и честно выполнял свои обязанности.