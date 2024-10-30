atas.info
ГлавноеВсе новости

Горсовет

Выбрать дату
Октябрь
В Новосибирске ввели туристический налог
Дополнительные отчисления с мест размещения туристов будут взымать с 2025 года, решили депутаты горсовета.
30 октября, 05:40
Горсовет Новосибирска принял решение о лишении мандатов депутатов-иноагентов
Поправки в местное законодательство внесены в соответствие с требованиями федерального центра.
30 октября, 05:14
Бывшего депутата горсовета Новосибирска Бойко* признали террористом
Внесенного в перечень иноагентов экс-депутата добавили в список террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.
30 октября, 04:58
Решение принято: в Новосибирске разделят департамент транспорта и дорожного хозяйства
9 октября, 23:24
Реорганизация ЛДПР: назначен новый глава отделения — что о нем известно
7 октября, 04:07
Август
Полномочия сложил еще один депутат новосибирского горсовета
16 августа, 05:38
Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска
6 августа, 09:03
Июль
Пляж «Наутилус» будет сохранен в Новосибирске — он стал рекреационной зоной
1 июля, 06:53
Горсовет Новосибирска дал зеленый свет строительству около ЛДС «Сибирь-Арена»
1 июля, 05:52
Июнь
«В 2025 году не будет» — в Новосибирске депутаты оценили стройку четвертого моста
28 июня, 10:30
Три человека подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска — кто они
Довыборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года, уточнили в Совете депутатов Новосибирска.
27 июня, 12:28
Новосибирцы против изменения статуса Бугринского леса без публичных слушаний
22 июня, 05:48
В приватизацию завода «Сибсельмаш» вмешался прокурор Новосибирска
20 июня, 12:07
Май
Во взятке подозревают депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева
В Новосибирске на допрос в Следственный комитет доставили подозреваемого во взятке депутата Горсовета и недавнего кандидата в мэры Игоря Украинцева.
30 мая, 06:16
«Не будет моста в 2025»: Группа «ВИС» не пришла с отчетом в горсовет Новосибирска
29 мая, 07:48
Новосибирец Юрий Похил получил звание «Почетный житель города»
29 мая, 06:31
Горсовет Новосибирска одобрил вырубку леса ради стройки на улице Бардина
29 мая, 05:52
Апрель
«Это моя внутренняя победа»: депутат Украинцев об итогах выборов мэра Новосибирска
16 апреля, 06:34
Горсовет Новосибирска выбрал нового мэра: кто такой Максим Кудрявцев
16 апреля, 05:56
О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев
16 апреля, 05:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика