Три человека подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска — кто они

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В марте-2024 депутаты горсовета единогласно аннулировали мандат коллеги Натальи Пинус. Это была ее личная просьба. Дело в том, что она давно проживает в Черногории.
Теперь избирателям округа № 45 предстоит выбрать нового депутата. В настоящий момент стать преемником Пинус изъявили желание три кандидата, все самовыдвиженцы.
Это замдиректора АНО «Институт политики и технологий» 43-летний Михаил Большов, у кандидата большой опыт выдвижений, включая в Госдуму и Заксобрание региона. Также документы подала 56-летняя Лариса Михайлова, чей род деятельности указан как домохозяйка, и у которой в прошлом есть погашенная судимость за мошенничество. Третьим кандидатом стал самозанятый 22-летний Андрей Сивенок, автор телеграм-канала о жизни Академгородка.
«Мне нужно минимум 119 подписей, чтобы попасть в бюллетень на выборах. Будем собирать их с большим запасом», — рассказал Сивенок.
Избирательный округ №45 находится в Академгородке в Советском районе Новосибирска. Всего округов 50.