Три человека подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска — кто они

Это замдиректора АНО «Институт политики и технологий» 43-летний Михаил Большов, у кандидата большой опыт выдвижений, включая в Госдуму и Заксобрание региона. Также документы подала 56-летняя Лариса Михайлова, чей род деятельности указан как домохозяйка, и у которой в прошлом есть погашенная судимость за мошенничество. Третьим кандидатом стал самозанятый 22-летний Андрей Сивенок, автор телеграм-канала о жизни Академгородка.