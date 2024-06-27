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Три человека подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска — кто они

Три человека подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска — кто они

27 июня 2024, 12:28
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Довыборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года, уточнили в Совете депутатов Новосибирска.

В марте-2024 депутаты горсовета единогласно аннулировали мандат коллеги Натальи Пинус. Это была ее личная просьба. Дело в том, что она давно проживает в Черногории.

Теперь избирателям округа № 45 предстоит выбрать нового депутата. В настоящий момент стать преемником Пинус изъявили желание три кандидата, все самовыдвиженцы.

Это замдиректора АНО «Институт политики и технологий» 43-летний Михаил Большов, у кандидата большой опыт выдвижений, включая в Госдуму и Заксобрание региона. Также документы подала 56-летняя Лариса Михайлова, чей род деятельности указан как домохозяйка, и у которой в прошлом есть погашенная судимость за мошенничество. Третьим кандидатом стал самозанятый 22-летний Андрей Сивенок, автор телеграм-канала о жизни Академгородка.

«Мне нужно минимум 119 подписей, чтобы попасть в бюллетень на выборах. Будем собирать их с большим запасом», — рассказал Сивенок.
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Избирательный округ №45 находится в Академгородке в Советском районе Новосибирска. Всего округов 50.

Фото: gorsovetnsk.ru / yandex.ru/maps
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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Горсовет
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