Больше половины новосибирцев собираются купить квартиру в ближайшие 10 лет

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Причем 20% уже начала откладывать деньги на эти цели, а 56% — только собираются. 37% заявили, что вовсе не планируют приобретать жилую недвижимость.
Практически половина (49%) из тех, кто уже копит или собирается копить, планируют откладывать каждый месяц 10-30 тысяч рублей, 41% — менее 10 тысяч рублей, а 10% — по 30-50 тысяч рублей. 39% участников опроса надеются насобирать необходимую сумму за 5-10 лет, столько же — за 1-2 года, каждый пятый — за 3-5 лет. 2% не особо рассчитывают на свои доходы, им нужно больше 10 лет.
Ипотеку будут брать 37% новосибирцев.
При выборе жилья новосибирцы обращают внимание на следующие моменты: