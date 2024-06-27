Больше половины новосибирцев собираются купить квартиру в ближайшие 10 лет

Практически половина (49%) из тех, кто уже копит или собирается копить, планируют откладывать каждый месяц 10-30 тысяч рублей, 41% — менее 10 тысяч рублей, а 10% — по 30-50 тысяч рублей. 39% участников опроса надеются насобирать необходимую сумму за 5-10 лет, столько же — за 1-2 года, каждый пятый — за 3-5 лет. 2% не особо рассчитывают на свои доходы, им нужно больше 10 лет.