atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Больше половины новосибирцев собираются купить квартиру в ближайшие 10 лет

Больше половины новосибирцев собираются купить квартиру в ближайшие 10 лет

27 июня 2024, 11:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
До 2034 года 62% жителей Новосибирска планируют обзавестись жильем, выяснили в ходе совместного исследования аналитики компаний «Росгосстрах» и ВТБ.

Причем 20% уже начала откладывать деньги на эти цели, а 56% — только собираются. 37% заявили, что вовсе не планируют приобретать жилую недвижимость.

Практически половина (49%) из тех, кто уже копит или собирается копить, планируют откладывать каждый месяц 10-30 тысяч рублей, 41% — менее 10 тысяч рублей, а 10% — по 30-50 тысяч рублей. 39% участников опроса надеются насобирать необходимую сумму за 5-10 лет, столько же — за 1-2 года, каждый пятый — за 3-5 лет. 2% не особо рассчитывают на свои доходы, им нужно больше 10 лет.

Семья из Новосибирска отстояла в суде проданную из-за долгов ипотечную квартиру
Узнать подробнее

Ипотеку будут брать 37% новосибирцев.

При выборе жилья новосибирцы обращают внимание на следующие моменты:

  • расположение;
  • цена;
  • ремонт;
  • жилая площадь;
  • безопасность района.
Читайте также:
Клещи лютуют в Новосибирской области — укушены больше 11 тысяч человекНовые законы июля навсегда изменят жизнь россиянЕще одно нелегальное казино накрыли в центре Новосибирска
#Алёна Рогонова#Экономика#Аналитика#Новосибирск#Недвижимость#Квартира#Ипотека
Подпишитесь
Шок-цена. Сквер в центре Новосибирска вымостили плиткой по завышенным расценкам
Сегодня, 05:34
Стало известно, когда можно будет собирать землянику под Новосибирском
Сегодня, 10:51
Не только жара. Магнитная буря ударит по новосибирцам на выходных
Сегодня, 10:23
Снести «могильные оградки» приказал мэр с улиц Новосибирска
Сегодня, 10:01
Пикет в защиту зеленых зон пройдет в субботу на территории Новосибирска
Сегодня, 09:37
Четыре человека погибли при пожаре в селе Убинское Новосибирской области
Сегодня, 02:59