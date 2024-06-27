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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Клещи лютуют в Новосибирской области — укушены больше 11 тысяч человек

Клещи лютуют в Новосибирской области — укушены больше 11 тысяч человек

27 июня 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
За минувшую неделю, с 19 по 25 июня, с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 1549 человек, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Лидерами недели по укусам стали Новосибирский (322 случая), Мошковский (127 случаев) и Искитимский (125) районы. В Новосибирске самые опасные — Советский (94 обращений), Первомайский (56), и Октябрьский (51) районы. Из тройки лидеров выбыл Заельцовский район. Еще 113 жителей региона клещи укусили в поездках за пределы региона.

На исследования пациенты передали 1521 клеща, вирусный энцефалит обнаружили в 31 из них 31. В 732 из 1641 предоставленных клещах нашли боррелиоз.

Всего с начала сезона активности клещей официальное количество пострадавших в регионе составляет 11056 человек.

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Как уберечься от клещей

Клещи могут переносить опасные болезни, поэтому важно знать, как защитить себя от их укусов. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам избежать встречи с этими паразитами.

  1. Выбирайте правильную одежду. Носите светлую одежду с длинными рукавами и брюками, заправленными в носки. Надевайте шапки или кепки для защиты головы.

  2. Используйте репелленты. Наносите на кожу и одежду средства, содержащие DEET, пикаридин или другие рекомендованные вещества.

  3. Избегайте мест обитания клещей. Старайтесь не ходить по высокой траве и кустарникам. Двигайтесь по тропинкам, избегая высокой растительности.

  4. Проводите осмотры. Регулярно осматривайте себя и своих домашних животных на наличие клещей, особенно после прогулок на природе. Особое внимание уделяйте подмышкам, паху, шее и голове.

  5. Создайте неблагоприятные условия для клещей в саду. Скашивайте траву и удаляйте опавшие листья. Установите барьеры из древесной щепы или гравия между газоном и лесными участками.

  6. Примите меры предосторожности после прогулки. Снимайте и стирайте одежду сразу после возвращения домой. Примите душ и тщательно осмотрите тело.

  7. Обрабатывайте домашних животных. Используйте специальные средства защиты от клещей для своих питомцев. Регулярно осматривайте животных на наличие паразитов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить риск укусов клещей и защитить себя и своих близких от опасных заболеваний.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Клещ#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит#Укус клеща
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