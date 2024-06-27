Клещи лютуют в Новосибирской области — укушены больше 11 тысяч человек

Выбирайте правильную одежду. Носите светлую одежду с длинными рукавами и брюками, заправленными в носки. Надевайте шапки или кепки для защиты головы.

Используйте репелленты. Наносите на кожу и одежду средства, содержащие DEET, пикаридин или другие рекомендованные вещества.

Избегайте мест обитания клещей. Старайтесь не ходить по высокой траве и кустарникам. Двигайтесь по тропинкам, избегая высокой растительности.

Проводите осмотры. Регулярно осматривайте себя и своих домашних животных на наличие клещей, особенно после прогулок на природе. Особое внимание уделяйте подмышкам, паху, шее и голове.

Создайте неблагоприятные условия для клещей в саду. Скашивайте траву и удаляйте опавшие листья. Установите барьеры из древесной щепы или гравия между газоном и лесными участками.

Примите меры предосторожности после прогулки. Снимайте и стирайте одежду сразу после возвращения домой. Примите душ и тщательно осмотрите тело.