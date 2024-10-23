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Клещевой энцефалит

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2024
Четыре новосибирца скончались от клещевого энцефалита в этом сезоне
23 октября, 07:18
Клещи лютуют в Новосибирской области — укушены больше 11 тысяч человек
За минувшую неделю, с 19 по 25 июня, с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 1549 человек, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
27 июня, 11:20
1,5 тысячи человек покусали клещи за неделю в Новосибирской области
21 июня, 06:29
Они не спят: более 6 тысяч человек укусили клещи в Новосибирской области
В Новосибирской области клещи продолжают кусать людей, о чем сообщил Роспотребнадзор.
7 июня, 08:43
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего
30 мая, 12:16
2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю
23 мая, 10:33
Осторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни Лайма
21 мая, 06:43
Клещи претендуют на рекорд, покусав 1,5 тысячи новосибирцев только за неделю
20 мая, 08:29
Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю
17 мая, 03:49
Рост в два раза: больше 500 новосибирцев укусили за неделю клещи
9 мая, 08:41
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
За неделю, с 17 по 23 апреля, к медикам с укусами клещей обратился 61 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
26 апреля, 08:09
Как понять, что вас укусил клещ. Осторожно: вы можете об этом и не знать
24 апреля, 10:57
Семь новосибирцев умерли из-за укусов клещей
24 апреля, 05:39
Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона
20 апреля, 11:17
Свыше 9 тысяч новосибирцев пожаловались на укусы клещей
В 2023 году в больницы с жалобами на укусы клещей обратились девять тысяч новосибирцев. Клещевой энцефалит выявили у ста человек, шесть пациентов скончались.
11 апреля, 13:59
В Новосибирске энцефалит мутирует в тяжелые формы: инфекционист Позднякова
26 марта, 10:42
«Иммуноглобулин не гарантия» — новосибирцы не хотят прививаться от энцефалита
26 марта, 08:32
Новосибирские ученые создали уникальный препарат против клещевого энцефалита
17 февраля, 08:17
2023
Клещи нападают на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек
Сотни человек укусили клещи в Новосибирской области, несмотря на холода, о чем сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 2 октября 2023.
2 октября 2023, 04:28
Клещи продолжают нападать на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек
Министр здравоохранения Константин Хальзов назвал число пострадавших от укуса клеща в Новосибирской области. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве 11 сентября.
11 сентября 2023, 04:11

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