Рост в два раза: больше 500 новосибирцев укусили за неделю клещи

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Отметим, за предыдущую неделю, 24–30 апреля показатель был в два раза меньше (262 случая). Всего с начала сезона паразиты впились в 848 человек, и это только официальные данные.
Чаще всего кусали в Новосибирском (51), Искитимском (48) и Тогучинском (34) районах.
По Новосибирску лидирует Первомайский (19 случае), Калининский и Советский (по 15 укусов), Заельцовский (12) районы.
29 жителей региона получили укусы не на территории области.
Вирусный энцефалит обнаружен в пяти исследованных клещах, боррелиоз — в 94.