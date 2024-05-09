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Рост в два раза: больше 500 новосибирцев укусили за неделю клещи

Рост в два раза: больше 500 новосибирцев укусили за неделю клещи

9 мая 2024, 08:41
Фото: 1MI
За минувшую неделю, 1–7 мая к медикам с жалобами на укусы клещей обратился 501 житель Новосибирской области, подсчитали в Роспотребнадзоре по региону.

Отметим, за предыдущую неделю, 24–30 апреля показатель был в два раза меньше (262 случая). Всего с начала сезона паразиты впились в 848 человек, и это только официальные данные.

Чаще всего кусали в Новосибирском (51), Искитимском (48) и Тогучинском (34) районах.

По Новосибирску лидирует Первомайский (19 случае), Калининский и Советский (по 15 укусов), Заельцовский (12) районы.

29 жителей региона получили укусы не на территории области.

Вирусный энцефалит обнаружен в пяти исследованных клещах, боррелиоз — в 94.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Клещ#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит#Укус клеща
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