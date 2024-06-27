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Укус клеща

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Июнь
Клещи лютуют в Новосибирской области — укушены больше 11 тысяч человек
За минувшую неделю, с 19 по 25 июня, с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 1549 человек, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
27 июня, 11:20
Они не спят: более 6 тысяч человек укусили клещи в Новосибирской области
В Новосибирской области клещи продолжают кусать людей, о чем сообщил Роспотребнадзор.
7 июня, 08:43
Май
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего
30 мая, 12:16
2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю
23 мая, 10:33
Осторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни Лайма
21 мая, 06:43
Клещи претендуют на рекорд, покусав 1,5 тысячи новосибирцев только за неделю
20 мая, 08:29
Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю
17 мая, 03:49
Рост в два раза: больше 500 новосибирцев укусили за неделю клещи
9 мая, 08:41
Клещи вышли на майскую охоту в Новосибирске
В Новосибирске начался сезон клещей: от укусов уже пострадали десятки человек, сообщил Роспотребнадзор.
4 мая, 03:15
За неделю клещи искусали более 260 новосибирцев
2 мая, 11:42
Апрель
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
За неделю, с 17 по 23 апреля, к медикам с укусами клещей обратился 61 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
26 апреля, 08:09
Как понять, что вас укусил клещ. Осторожно: вы можете об этом и не знать
24 апреля, 10:57
Клещи укусили 21 новосибирца за одну неделю — это только начало сезона
После зимней спячки в Новосибирской области проснулись клещи. От их укусов страдают люди.
18 апреля, 09:25
Июль 2023
Как уберечься от клеща в Новосибирске и что делать после укуса — советы МЧС
Специалисты рекомендуют быть осторожными во время прогулок по лесным массивам: повсюду есть клещи, которые так и жаждут попить человеческой крови. Как обезопасить себя, рассказали в МЧС по Новосибирской области.
6 июля 2023, 05:54

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