Клещи укусили 21 новосибирца за одну неделю — это только начало сезона

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
С 10 апреля клещи укусили людей 21 раз. Такие данные привел Роспотребнадзор по региону. Статистика собрана по всей Новосибирской области.
Чаще всего паразиты кусали сибиряков в Искитимском, Новосибирском и Коченевском районах области. Также были зафиксированы случаи и в Заельцовском, Ленинском и Октябрьском районах города.
Сезон только начался, а в медицинские учреждения после укуса клеща уже обратились 24 новосибирца. И это на три пациента больше, чем в 2023 году. Двое из них попали в больницу — их проверяли на энцефалит.
Стоит отметить, что в прошлом году клещи покусали девять тысяч человек. Энцефалит обнаружили у 100 человек, после чего шесть пациентов скончались. Напомним, что одной из мер профилактики заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация.