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Клещи проснулись

Клещи укусили 21 новосибирца за одну неделю — это только начало сезона

18 апреля 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Клещи проснулись

Клещи напали на 21 новосибирца за одну неделю

После зимней спячки в Новосибирской области проснулись клещи. От их укусов страдают люди.

С 10 апреля клещи укусили людей 21 раз. Такие данные привел Роспотребнадзор по региону. Статистика собрана по всей Новосибирской области.

Чаще всего паразиты кусали сибиряков в Искитимском, Новосибирском и Коченевском районах области. Также были зафиксированы случаи и в Заельцовском, Ленинском и Октябрьском районах города.

Сезон только начался, а в медицинские учреждения после укуса клеща уже обратились 24 новосибирца. И это на три пациента больше, чем в 2023 году. Двое из них попали в больницу — их проверяли на энцефалит.

Стоит отметить, что в прошлом году клещи покусали девять тысяч человек. Энцефалит обнаружили у 100 человек, после чего шесть пациентов скончались. Напомним, что одной из мер профилактики заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Роспотребнадзор#Клещи#Укус клеща
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