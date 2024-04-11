Свыше 9 тысяч новосибирцев пожаловались на укусы клещей

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
При этом обстановка в нынешнем году может ухудшиться.
«В 2024 году с большой степенью вероятности ожидается увеличение количества заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе среди городского населения», — заявила врач-эпидемиолог «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Алена Рихтер на заседании санитарной противоэпидемической комиссии в администрации города Новосибирска.
Во избежание заражения специалисты призывают новосибирцев вакцинироваться. Это можно сделать в любой поликлинике города. За три месяца привилось более 68 тысяч человек.