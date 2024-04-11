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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:02

В Новосибирске клещевым энцефалитом заразились 100 пациентов

Свыше 9 тысяч новосибирцев пожаловались на укусы клещей

11 апреля 2024, 13:59
Фото: 1MI
В Новосибирске клещевым энцефалитом заразились 100 пациентов

В Новосибирске клещевым энцефалитом заразились 100 пациентов

В 2023 году в больницы с жалобами на укусы клещей обратились девять тысяч новосибирцев. Клещевой энцефалит выявили у ста человек, шесть пациентов скончались.

При этом обстановка в нынешнем году может ухудшиться.

«В 2024 году с большой степенью вероятности ожидается увеличение количества заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе среди городского населения», — заявила врач-эпидемиолог «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Алена Рихтер на заседании санитарной противоэпидемической комиссии в администрации города Новосибирска.

Во избежание заражения специалисты призывают новосибирцев вакцинироваться. Это можно сделать в любой поликлинике города. За три месяца привилось более 68 тысяч человек.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Клещевой энцефалит#Александр Ляхов#Клещи
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