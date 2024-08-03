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Клещи

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Август
Почти 13 тысяч человек стали жертвами клещей в Новосибирской области
С начала сезона активности клещей в больницы с жалобами на укусы паразитов обратились 12,9 тысячи жителей региона, рассказали в Роспотребнадзоре.
3 августа, 08:11
Июнь
Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области
В Сибири обнаружен новый вид мух, способных переносить на себе опасные инфекции и вшей, следует из сообщения Академии наук России.
3 июня, 04:39
Май
2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю
23 мая, 10:33
Осторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни Лайма
21 мая, 06:43
За неделю клещи искусали более 260 новосибирцев
2 мая, 11:42
Апрель
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
За неделю, с 17 по 23 апреля, к медикам с укусами клещей обратился 61 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
26 апреля, 08:09
Как понять, что вас укусил клещ. Осторожно: вы можете об этом и не знать
24 апреля, 10:57
Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона
20 апреля, 11:17
Клещи укусили 21 новосибирца за одну неделю — это только начало сезона
После зимней спячки в Новосибирской области проснулись клещи. От их укусов страдают люди.
18 апреля, 09:25
Свыше 9 тысяч новосибирцев пожаловались на укусы клещей
В 2023 году в больницы с жалобами на укусы клещей обратились девять тысяч новосибирцев. Клещевой энцефалит выявили у ста человек, шесть пациентов скончались.
11 апреля, 13:59
В России активизировались клещи: развенчиваем мифы и выясняем, как с ними бороться
На улице апрель, а это значит, что клещи просыпаются после зимней спячки. Как обезопасить себя и что делать в случае укуса, выяснил Atas.info.
11 апреля, 05:09
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
Клещи начали кусать жителей региона. Первые пострадавшие обратились к врачам в трех районах области — 8 апреля за помощью обратились жители Искитимского, Кочковского и Чановского районов.
10 апреля, 03:38
Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи весной-2024
В Новосибирской области клещи просыпаются уже при +1…+3 градусах и достигают пика активности при +10 градусах.
9 апреля, 07:54
Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитов
В Новосибирске вот-вот начнется период клещей из-за весеннего потепления. Возникает вопрос, когда начнут обрабатывать парки города.
4 апреля, 05:10
Март
Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи в 2024 году
25 марта, 05:11
Октябрь 2023
В сезон ОРВИ новосибирцев продолжают массово кусать клещи
9 октября 2023, 05:08
Клещи нападают на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек
Сотни человек укусили клещи в Новосибирской области, несмотря на холода, о чем сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 2 октября 2023.
2 октября 2023, 04:28
Сентябрь 2023
Трое забайкальцев погибли от укусов клещей в 2023 году — а что в Новосибирске?
Осень не остановила клещей, поэтому сотни человек вынуждены обращаться за медицинской помощью после атак насекомых. Так, в Забайкалье три жителя умерли от укуса.
19 сентября 2023, 06:11
Опасные районы Новосибирска: где больше всего кусают клещи осенью 2023
По данным Роспотребнадзора, за первые дни осени в Новосибирской области было зарегистрировано 500 случаев укусов клещей.
9 сентября 2023, 06:22
Клещи кусают грибников — министр здравоохранения призывает к осторожности
Министр здравоохранения Константин Хальзов предупреждает грибников о всплеске активности клещей в лесах Новосибирской области нынешней осенью. Министр назвал тревожные цифры в докладе губернатору на оперативном совещании в правительстве региона 4 сентября 2023.
4 сентября 2023, 04:21

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