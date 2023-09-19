Трое забайкальцев погибли от укусов клещей в 2023 году — а что в Новосибирске?

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
С начала эпидсезона заболеваний клещевым энцефалитом в Забайкалье было зарегистрировано 42 случая, из которых три закончились летальным исходом. Инфекционист Нарине Нахапетян подчеркивает, что самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививки можно получить в любой медицинской организации, а также в частных клиниках. Об этом сообщает телеканал «Забайкалье».
Процесс вакцинации состоит из трех этапов: первые две прививки делают с интервалом в месяц, а третью — через полгода. Также необходимо помнить о регулярной ревакцинации, которую рекомендуется проводить каждые три года. В случае укуса клеща, рекомендуется немедленно обратиться к специалистам. Вы можете самостоятельно извлечь клеща с помощью нити. После этого обязательно пройдите профилактическую вакцинацию, чтобы снизить риск развития болезни.
Напомним, что несмотря на наступление осени, жители Новосибирской области также продолжают подвергаться нападениям клещей. Опасные насекомые наносят укусы сотням людей, которые вынуждены обратиться за помощью в медицинские учреждения.
На оперативном совещании в правительстве 18 сентября, где присутствовал наш корреспондент, Лада Шалыгина — временно исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения, представила отчет о ситуации. За последнюю неделю было зарегистрировано 502 случая укусов клещами, среди которых 146 детей. Десять человек были госпитализированы с подозрением на энцефалит, включая одного ребенка.