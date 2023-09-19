Трое забайкальцев погибли от укусов клещей в 2023 году — а что в Новосибирске?

Процесс вакцинации состоит из трех этапов: первые две прививки делают с интервалом в месяц, а третью — через полгода. Также необходимо помнить о регулярной ревакцинации, которую рекомендуется проводить каждые три года. В случае укуса клеща, рекомендуется немедленно обратиться к специалистам. Вы можете самостоятельно извлечь клеща с помощью нити. После этого обязательно пройдите профилактическую вакцинацию, чтобы снизить риск развития болезни.