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Клещи кусают россиян

Трое забайкальцев погибли от укусов клещей в 2023 году — а что в Новосибирске?

19 сентября 2023, 06:11
Фото: Midjourney
Клещи кусают россиян
Осень не остановила клещей, поэтому сотни человек вынуждены обращаться за медицинской помощью после атак насекомых. Так, в Забайкалье три жителя умерли от укуса.

С начала эпидсезона заболеваний клещевым энцефалитом в Забайкалье было зарегистрировано 42 случая, из которых три закончились летальным исходом. Инфекционист Нарине Нахапетян подчеркивает, что самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививки можно получить в любой медицинской организации, а также в частных клиниках. Об этом сообщает телеканал «Забайкалье».

Процесс вакцинации состоит из трех этапов: первые две прививки делают с интервалом в месяц, а третью — через полгода. Также необходимо помнить о регулярной ревакцинации, которую рекомендуется проводить каждые три года. В случае укуса клеща, рекомендуется немедленно обратиться к специалистам. Вы можете самостоятельно извлечь клеща с помощью нити. После этого обязательно пройдите профилактическую вакцинацию, чтобы снизить риск развития болезни.

Клещи продолжают нападать на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек
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Напомним, что несмотря на наступление осени, жители Новосибирской области также продолжают подвергаться нападениям клещей. Опасные насекомые наносят укусы сотням людей, которые вынуждены обратиться за помощью в медицинские учреждения.

На оперативном совещании в правительстве 18 сентября, где присутствовал наш корреспондент, Лада Шалыгина — временно исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения, представила отчет о ситуации. За последнюю неделю было зарегистрировано 502 случая укусов клещами, среди которых 146 детей. Десять человек были госпитализированы с подозрением на энцефалит, включая одного ребенка.

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#Общество#Новосибирская область#Вакцинация#Россия#Здравоохранение#Энцефалит#Эмилия Губарева#Клещи
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