Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Точное количество пострадавших от укусов клещей в этом году назвали в Роспотребнадзоре Новосибирской области — с укусами к врачам обратилось 15086 человек.
Чаще всего клещи кусали в Мошковском районе Новосибирской области, в основном, люди обращались с укусами после посещения лесных массивов во время сбора грибов. на территории этого района выявлено 72 укуса. Также много случаев зарегистрировано в Новосибирском районе — 52 укуса, на третьем месте Искитимский район, в котором зарегистрировали 42 укуса клеща.
Среди всех обратившихся вирусный клещевой энцефалит обнаружен у 126 человек, у 86 пострадавших от укусов клещей выявили боррелиоз. И если от боррелиоза нет прививки, то от клещевого энцефалита можно себя защитить с помощью прививки, в очередной раз напомнили врачи.
Сотрудники МЧС посоветовали, как уберечься от клеща и что делать сразу после укуса.