Чаще всего клещи кусали в Мошковском районе Новосибирской области, в основном, люди обращались с укусами после посещения лесных массивов во время сбора грибов. на территории этого района выявлено 72 укуса. Также много случаев зарегистрировано в Новосибирском районе — 52 укуса, на третьем месте Искитимский район, в котором зарегистрировали 42 укуса клеща.



Среди всех обратившихся вирусный клещевой энцефалит обнаружен у 126 человек, у 86 пострадавших от укусов клещей выявили боррелиоз. И если от боррелиоза нет прививки, то от клещевого энцефалита можно себя защитить с помощью прививки, в очередной раз напомнили врачи.