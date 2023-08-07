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Клещи укусили 15 тысяч человек в Новосибирской области — в каких районах кусают чаще

7 августа 2023, 04:08
Фото: 1MI
Клещи кусали чаще всего в Мошковском районе Новосибирской области
Роспотребнадзор Новосибирской области сообщил, что на начало августа в этом году в регионе зарегистрировано более 15 тысяч пострадавших от укусов клещей.

Точное количество пострадавших от укусов клещей в этом году назвали в Роспотребнадзоре Новосибирской области — с укусами к врачам обратилось 15086 человек.

Чаще всего клещи кусали в Мошковском районе Новосибирской области, в основном, люди обращались с укусами после посещения лесных массивов во время сбора грибов. на территории этого района выявлено 72 укуса. Также много случаев зарегистрировано в Новосибирском районе — 52 укуса, на третьем месте Искитимский район, в котором зарегистрировали 42 укуса клеща.

Среди всех обратившихся вирусный клещевой энцефалит обнаружен у 126 человек, у 86 пострадавших от укусов клещей выявили боррелиоз. И если от боррелиоза нет прививки, то от клещевого энцефалита можно себя защитить с помощью прививки, в очередной раз напомнили врачи.

Как уберечься от клеща в Новосибирске и что делать после укуса — советы МЧС
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Сотрудники МЧС посоветовали, как уберечься от клеща и что делать сразу после укуса.

#Ольга Храмушкина#Клещи#Врачи#Прививка#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область
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